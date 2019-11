Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka spúšťa v piatok pilotný parkovací systém, ktorým preferuje obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti. Zaparkovať bezplatne 24 hodín, sedem dní v týždni tak budú môcť len Petržalčania zaregistrovaní v tomto systéme. Výhody systému môžu Nepetržalčania využívať len po zmene trvalého pobytu, respektíve po prihlásením sa na tzv. administratívny trvalý pobyt.približuje hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Pre efektívnejšie vymáhanie pravidiel tohto systému zvýši mestská časť spolu s hlavným mestom a mestskou políciou personálne o materiálne kapacity mestskej polície.V petržalskom parkovacom systéme je zaregistrovaných už viac ako 15.000 ľudí, čo by mali byť približne dve tretiny všetkých Petržalčanov, ktorí vlastnia auto. So zmenami v parkovaní je zároveň spojený aj výrazný nárast počtu prihlásení sa na trvalý pobyt.poznamenáva Halašková s tým, že možnosť prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt využilo zatiaľ okolo 100 ľudí.Od piatka by malo byť zároveň možné registrovanie viacerých áut na jedného človeka, a to cez mobilnú aplikáciu. Registračný formulár totiž slúži na zaevidovanie len jedného vozidla. Následne tak budú môcť zadarmo parkovať aj ďalšie autá, avšak len do počtu päť. O obmedzení áut na jednu domácnosť sa hovorí až v celomestskej parkovacej politike, ktorá má byť spustená v roku 2021.Najväčšia bratislavská mestská časť tak využíva možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. Petržalčania by mohli parkovať bezplatne 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petržalke budú môcť bezplatne parkovať len počas dňa, teda medzi 8.00 a 18.00 h a počas víkendov. V noci bude pre nich parkovanie spoplatnené sumou jedno euro za každú začatú hodinu, respektíve budú musieť parkovať mimo vyhradených parkovacích miest.Samospráva začína pilotný parkovací systém zavádzať najprv v lokalite Dvory, postupne bude nabiehať na celom území mestskej časti. V prvej etape sú vyznačené dočasné parkovacie miesta na parkoviskách, v ďalších etapách sa pridajú aj kolmé parkovacie miesta a miesta na parkovanie pri cestách.Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk.