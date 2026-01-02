|
Piatok 2.1.2026
Dnes je Alexandra
Denník - Správy
02. januára 2026
Petržalka vlani zrealizovala viacero veľkých projektov, v tomto roku plánuje hlavne rekonštruovať
Najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka sa vlani podarilo zrealizovať niekoľko veľkých projektov. Ako pre SITA uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková, išlo ...
2.1.2026 (SITA.sk) - Najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka sa vlani podarilo zrealizovať niekoľko veľkých projektov. Ako pre SITA uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková, išlo o projekty športovej infraštruktúry, pokračujúce opravy chodníkov, ale aj zveľaďovanie verejných priestranstiev. Medzi významné projekty v oblasti športu patrí minuloročné otvorenie Veolia Arény Draždiak a exteriérového klziska na Námestí republiky.
„Pásku sme slávnostne prestrihli aj na jednom z našich najdôležitejších projektov – Multifunkčnej športovej hale Pankúchova, ktorá slúži stovkám detí nielen z petržalských základných škôl,“ priblížila ďalej hovorkyňa. K novým prírastkom v rámci športového areálu Pankúchova sa radí vonkajší atletický ovál s dĺžkou 200 metrov so štyrmi dráhami, šprintérskou rovinkou (60 metrov) a doskočiskom pre skok do diaľky.
Petržalská samospráva v júli uviedla do prevádzky ďalší zo štyroch školských bazénov – na Základnej škole (ZŠ) Holíčska. Po ZŠ Pankúchova tak ide v poradí o druhý plavecký bazén určený pre žiakov jednej z 11 základných škôl v správe mestskej časti. „Kapacita vodnej plochy 25-metrového plaveckého bazéna je maximálne 30 osôb a k dispozícii sú tri plavecké dráhy,“ spresnila Halašková.
V auguste Petržalka odštartovala veľkú obnovu Športovej haly Draždiak po tom, ako uspela vo výzve vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), v rámci ktorej jej bol schválený finančný príspevok vo výške viac ako 2,05 milióna eur. „Z mimorozpočtových zdrojov budú realizované najmä práce, ktorých výsledkom má byť zníženie energetických nárokov budovy,“ dodala hovorkyňa.
Vo Veolia Aréne Draždiak vznikol na konci apríla 2025 nový hokejový klub – Petržalka Hockey Team. V júni zas Petržalka predstavila svoj prvý futbalový klub Petržalka United v snahe zvýšiť kvalitu tréningov, navýšiť ich minutáž či zabezpečiť viac zápasov proti rovesníkom z iných klubov.
Mestská časť tiež rozbehla viacero úspešných projektov a urobila významné míľniky na zveľadenie verejných priestorov vo svojej správe. Vo februári otvorili v poradí tretí psí výbeh – na Šrobárovom námestí, a v cieľovej rovinke je už aj vybudovanie štvrtého psieho výbehu na Budatínskej ulici. V rámci výbehu budú umiestnené lavičky, odpadkové koše a agility prvky. Okrem toho zrealizovali kompletnú výmenu oplotenia v psom výbehu na Holíčskej.
Koncom januára 2025 podpísala Petržalka nájomnú zmluvu so Strednou odbornou školou Lýceum C. S. Lewisa. Tá sa týka bývalej škôlky na Znievskej 26. Chátrajúca budova sa vďaka tomu stane súčasťou Združenia škôl C. S. Lewisa. „V priestoroch niekdajšej materskej školy bude po rekonštrukcii sídliť štvorročná stredná odborná škola so zameraním na podnikanie, digitálne technológie a budovanie charakteru svojich študentov,“ priblížila hovorkyňa Petržalky.
Ďalšou dôležitou investíciou bola v minulom roku kúpa pozemkov v okolí prírodného jazera Veľký Draždiak za približne 3 milióny eur, ktorú schválili petržalskí poslanci v júni 2025. Vo februári získala mestská časť do správy dlhodobo chátrajúcu budovu bývalého pohostinstva a kultúrno-športového strediska Malý Braník, ktorý tak môže zasanovať, opraviť a dať mu zmysluplné využitie. V prvom kroku mestská časť pristúpila k obstarávaniu projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu strechy.
V roku 2024 sa naplno rozbehla veľká obnova chodníkov a priľahlých plôch zelene, keď sa Petržalke podarilo obnoviť až 48-tisíc metrov štvorcových asfaltu v miestnych častiach Dvory a Háje. Okrem chodníkov išlo aj o areály verejných základných a materských škôl a detských ihrísk v jej správe. V roku 2025 Petržalka pokračovala v opravách 60-tisíc metrov štvorcových asfaltu na chodníkoch primárne v časti Lúky a dokončovala aj opravy v častiach Dvory a Háje.
Podpisom prvej memorandovej zmluvy Petržalka po zápise v katastri získa od developera Cresco Real Estate pozemok v Slnečniciach, na ktorom by mohla v budúcnosti vyrásť základná a prípadne i druhá materská škola v rozvíjajúcej sa lokalite. Developerská spoločnosť týmto spôsobom mestskej časti a magistrátu postupne bezplatne odovzdá pozemky a stavby v hodnote takmer 11 miliónov eur, ktoré sa započítajú voči nevyplatenému poplatku za rozvoj vo výške 3,5 milióna eur.
V júni 2025 poslanci odsúhlasili kúpu desiatich bytov v budove bývalej expozitúry banky v celkovej sume viac ako 1,3 milióna eur bez DPH na Rovniankovej ulici, v tesnom susedstve Domu kultúry Zrkadlový háj. Byty vzniknú po rekonštrukcii a nadstavbe objektu, ktorú realizuje súčasný majiteľ.
V tomto roku mestská časť plánuje hospodáriť so sumou viac než 131 miliónov eur. „Čo sa kapitálových výdavkov týka, tie boli na rok 2026 naplánované a schválené vo výške takmer 53 miliónov eur. Z nich sa bude v najbližších rokoch predovšetkým rekonštruovať, nakupovať a budovať,“ priblížila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková plány Petržalky. Súčasťou investícií budú pozemky okolo a pod Veľkým Draždiakom, vrátane chodníka okolo jazera či revitalizácia Trhoviska Mlynarovičova.
Ďalšími investičnými zámermi sú nové priestory Knižnice na Fedinovej, obnova plavárne ZŠ Turnianska, prestavba Športovej haly Draždiak a dobudovanie šatní a tribúny, vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby na Haanovej, príprava projektu ZŠ v Slnečniciach, rekonštrukcia ZŠ Gessayova, Dudova a Pankúchova, obnova materských škôl Lietavská, Pifflova, Bohrova, Šustekova či Bzovícka a mnohé ďalšie.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka vlani zrealizovala viacero veľkých projektov, v tomto roku plánuje hlavne rekonštruovať © SITA Všetky práva vyhradené.
