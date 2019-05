Petržalka vypísala výberové konania na post 21 riaditeľov škôlok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Romana Buganová Foto: TASR/Romana Buganová

Bratislava 27. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka v utorok vypísala výberové konania na obsadenie 21 pozícii riaditeľov tunajších materských škôl (MŠ). Tie sa uvoľnia po hromadnom vzdaní sa funkcie 21 z 24 terajších riaditeliek. Tie by mali skončiť koncom mesiaca.uviedla Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Riaditeľky sa hromadne vzdali funkcie koncom minulého týždňa. Podľa nich to bola reakcia na vedenie mestskej časti, ktoré zasahuje do ich odbornosti a kompetencií a spochybňuje ich postupy a rozhodnutia. Taktiež malo na ne vyvíjať nátlak na protiprávne konanie a porušovanie zákona o ochrane osobných údajov. Spôsob prijímania detí, všeobecne záväzné nariadenie a vnímanie kauzy mali podľa nich len potvrdiť, že sa rozhodli správne. Podali tiež podnet na prokuratúru.Krátko predtým prišiel starosta Petržalky Ján Hrčka s návrhom zvýšiť poplatok pre všetky deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Petržalke, na 300 eur mesačne. Za deti s trvalým pobytom v mestskej časti by rodičia aj naďalej platili poplatok 30 eur mesačne. Samospráva chce týmto návrhom všeobecného záväzného nariadenia vyriešiť dlhoročný problém, spočívajúci v tom, že mnoho prijatých detí malo trvalý pobyt mimo Petržalky alebo boli mladšie ako tri roky.Riaditeľky deklarovali, že nikdy nebolo ich záujmom uprednostňovať deti z iných mestských častí ako z Petržalky. Na jednej strane síce chápu pohnútky vedenia samosprávy, aby boli prijaté všetky miestne deti. Na druhej strane však upozorňujú, že aj keby boli prijímané len petržalské deti, aj tak nebudú prijaté všetky, keďže aktuálne kapacity škôlok to nedovoľujú. Na margo nepetržalských detí pritom uvádzajú, že ich počet tvorí zhruba niečo cez jedno percento, teda nie toľko, s čím argumentuje Hrčka.Šéf petržalskej samosprávy tvrdí, že jeho cieľom je len lepšie nastaviť a stransparentniť pravidlá prijímania detí. V súvislosti s počtami detí sa odvoláva na údaje Štatistického úradu SR a priznáva, že od riaditeliek žiadal niektoré údaje na overenie informácií a overenie údajov, ktoré nesedia.