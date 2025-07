Petržalka vyzýva primátora Matúša Valla na mimosúdnu dohodu v spore o materské školy

Dve nové materské školy v Petržalke

Príspevok od primátora Valla

Rokovanie s magistrátom

23.7.2025 (SITA.sk) - Zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková vyzýva primátora Bratislavy Matúša Valla na férovú dohodu, týkajúcu sa sporu o financovanie materských škôl (MŠ).„Keďže si uvedomujeme, že tento spor môže trvať aj niekoľko rokov, ako aj vzhľadom na finančnú situáciu na magistráte, sme ochotní s hlavným mestom rokovať o mimosúdnom dojednaní sporu, ako aj o forme splatenia nášho nároku," uviedla JančokováAko dodala, ak sa Petržalka s hlavným mestom mimosúdne vyrovná, má verejný prísľub od advokátskej kancelárie, ktorá ju zastupuje, že upustí od svojej odmeny za zastupovanie v tomto spore. Mestská časť má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 verejných MŠ s kapacitou zhruba 3340 detí.Vďaka dostatku miest v škôlkach sa v roku 2023 mohla po 12 rokoch pochváliť tým, že v školskom roku 2022/2023 dokázala prijať všetky deti, ktoré do konca roka 2022 dovŕšili tri roky. K lepšiemu stavu kapacít prispeli dve nové materské školy na Turnianskej a Fialovej, no najmä rekonštrukcia nevyužívaných priestorov, ako školnícke byty a práčovne, ktoré boli prebudované na nové triedy.„Za štyri roky (2019 - 2023) sa tak Petržalke podarilo vytvoriť až 23 nových tried pre 580 detí, čo je v rámci Bratislavy najviac vybudovaných kapacít v škôlkach – približne 50 percent," spresnila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že mestskú časť to stálo viac ako 3,5 milióna eur. Samospráva konštatuje, že napriek snahe o rozširovanie kapacít svojich MŠ jej hlavné mesto odmietlo zaplatiť sumu 8,9 milióna eur, na ktorú má zákonný nárok.„Od septembra 2023 totiž platí zákon, ktorý zavádza povinnosť hlavného mesta poskytnúť zriaďovateľom verejných materských škôl na prevádzku materských škôl sto percent príslušnej sumy výnosu podielových daní, teda presne toľko, koľko poskytuje aj súkromným a cirkevným zriaďovateľom," dodala Halašková.Bývalý starosta Ján Hrčka napriek zákonnej možnosti od mesta nikdy plnú sumu – takmer 9 miliónov eur – nežiadal a v prvej fáze sporu sa rozhodol v mene mestskej časti vysúdiť približne polovičnú sumu 4,3 milióna eur, ktoré má mesto v zmysle súdneho platobného rozkazu dofinancovať Petržalke.„Primátor Vallo sa však voči tomu ohradil a od začiatku je ochotný prispieť Petržalke na materské školy sumou maximálne 1,3 milióna eur," poznamenala hovorkyňa mestskej časti.„Hlavné mesto sa týmto spôsobom neoprávnene obohacuje na petržalských deťoch, ktoré na to v konečnom dôsledku doplácajú najviac. Nie je fér, že najľudnatejšia mestská časť dostáva v prepočte na jedného obyvateľa niekedy aj o 50-100 percent menej štátnych peňazí než tie najbohatšie bratislavské samosprávy,“ hovorí zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková.Napriek všetkým okolnostiam a výhradám primátora Valla je však ochotná s magistrátom rokovať. Jančoková deklarovala, že ak sa mestská časť dohodne s magistrátom mimosúdne, má verejný prísľub od advokátskej kancelárie, ktorá Petržalku zastupuje, že sa vzdá podielovej odmeny v plnej výške.„Veríme, že hlavné mesto príjme našu férovú ponuku a dôjde k vzájomnej dohode, ktorá ušetrí verejné zdroje. A zároveň prinesie do materských škôl peniaze, na ktoré majú plnohodnotný nárok,“ doplnila zastupujúca starostka.