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15. septembra 2026
Petržalkafest sa vracia, Závodisko ožije hudbou, humorom aj dostihmi
Po úspešnom nultom ročníku prichádza Petržalkafest na nové miesto. Bratislavská Petržalka sa pripravuje na rozlúčku s letom hodobno-zábavným festivalom. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti
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15.9.2026 (SITA.sk) - Po úspešnom nultom ročníku prichádza Petržalkafest na nové miesto.
Bratislavská Petržalka sa pripravuje na rozlúčku s letom hodobno-zábavným festivalom. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, po úspešnom nultom ročníku prichádza Petržalkafest na nové miesto. "Počas víkendu 19. – 20. septembra sa areál dostihovej dráhy Závodiska na Starohájskej ulici premení na centrum hudby a zábavy," uviedla. Na návštevníkov čakajú rapoví interpreti, stand-up vystúpenia, rodinný program aj dostihy zadarmo.
V sobotu od 17:00 zaznejú na dostihovej dráhe rapové tóny, ktoré prinesie Šorty, Nia, Majself, Pil C a Separ. V nedeľu sa brány festivalu otvoria už od 10:00 – na programe budú atrakcie a hry pre rodiny s deťmi. "Na najmenších čaká divadlo, kúzelník a tiež nerf aréna či elektrické autíčka," priblížila hovorkyňa.
Od 13:00 do 18:00 bude dostihová dráha patriť predposlednému dostihovému dňu sezóny s 33. Slovenským St. Leger powered by WEM a 51. ročníkom Veľkej starohájskej steeplechase.
Na milovníkov humoru čakajú tri hodiny stand-up vystúpení z dielne projektu Temné kecy. Divákov od 17:00 zabaví Veľmajster Jerry, Roman Pomajbo, Števo Martinovič, Dano Čistý & Pesničkár Bedña. Záver podujatia vyvrcholí o 20:00 koncertom alternatívnej prešovskej kapely Chili liku tu-a. V areáli nebudú chýbať ani stánky s občerstvením. Samospráva upozorňuje, že oba vstupy na Závodisko budú kontrolované z dôvodu bezpečnosti.
Zdroj: SITA.sk - Petržalkafest sa vracia, Závodisko ožije hudbou, humorom aj dostihmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská Petržalka sa pripravuje na rozlúčku s letom hodobno-zábavným festivalom. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, po úspešnom nultom ročníku prichádza Petržalkafest na nové miesto. "Počas víkendu 19. – 20. septembra sa areál dostihovej dráhy Závodiska na Starohájskej ulici premení na centrum hudby a zábavy," uviedla. Na návštevníkov čakajú rapoví interpreti, stand-up vystúpenia, rodinný program aj dostihy zadarmo.
V sobotu od 17:00 zaznejú na dostihovej dráhe rapové tóny, ktoré prinesie Šorty, Nia, Majself, Pil C a Separ. V nedeľu sa brány festivalu otvoria už od 10:00 – na programe budú atrakcie a hry pre rodiny s deťmi. "Na najmenších čaká divadlo, kúzelník a tiež nerf aréna či elektrické autíčka," priblížila hovorkyňa.
Od 13:00 do 18:00 bude dostihová dráha patriť predposlednému dostihovému dňu sezóny s 33. Slovenským St. Leger powered by WEM a 51. ročníkom Veľkej starohájskej steeplechase.
Na milovníkov humoru čakajú tri hodiny stand-up vystúpení z dielne projektu Temné kecy. Divákov od 17:00 zabaví Veľmajster Jerry, Roman Pomajbo, Števo Martinovič, Dano Čistý & Pesničkár Bedña. Záver podujatia vyvrcholí o 20:00 koncertom alternatívnej prešovskej kapely Chili liku tu-a. V areáli nebudú chýbať ani stánky s občerstvením. Samospráva upozorňuje, že oba vstupy na Závodisko budú kontrolované z dôvodu bezpečnosti.
Zdroj: SITA.sk - Petržalkafest sa vracia, Závodisko ožije hudbou, humorom aj dostihmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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