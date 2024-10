Petržalské športoviská budú mať inteligentný rezervačný systém aj mobilnú aplikáciu na ovládanie ich osvetlenia

Digitalizácia verejných služieb

30.10.2024 (SITA.sk) - Kým v uplynulých rokoch sa bratislavská Petržalka venovala obnovám, rekonštrukciám a výstavbe športovísk, v súčasnosti na ich sprístupnenie športovým klubom, ale aj širokej verejnosti plánuje využiť inteligentný rezervačný systém. Vďaka nemu si budú môcť športovci nielen spravovať rezervácie, ale aj ovládať osvetlenie či otváranie športovísk priamo cez mobilnú aplikáciu.Taký je cieľ novembrového hackathonu s názvom „Smart športoviská Petržalka“, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR . Informovali o tom z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Projekt Hacknime.to z dielne MIRRI, ktorý je zameraný na digitalizáciu verejných služieb na Slovensku, pokračuje treťou sériou. V dňoch 15. a 16. novembra pomôže ďalší spomínaný športoviskám v Petržalke.Nadšenci technológií, odborníci na IT a mladé talenty budú vtedy v priestoroch SKY PARK Offices vymýšľať ďalšie inovatívne riešenia. Najlepšie z nich si rozdelia cenu vo výške 6-tisíc eur a aj tentokrát sa do hlasovania budú môcť zapojiť diváci v kategórii Cena publika.„Digitalizácia pomáha mnohým odvetviam a šport nie je výnimkou. Vďaka inovatívnemu riešeniu, ktoré tento hackathon prinesie, pomôžeme opäť prepojiť moderné technológie s potrebami používateľov a sprístupniť športoviská na pár kliknutí priamo v mobilných zariadeniach,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin Automatizácia športovísk prinesie podľa ministerstva viaceré výhody. Návštevníci si budú môcť rezervovať priestory, spravovať vstupy či uhradiť poplatky priamo cez mobilnú aplikáciu. Pomocou smart ovládania dverí a osvetlenia na jednotlivých športoviskách eliminujú potrebu prítomnosti personálu, čím bude možné predĺžiť otváracie hodiny bez zvýšenia nákladov na prevádzku.Do budúcnosti sa počíta aj s možnosťou ovládania kúrenia, vzduchotechniky, či automatizáciou ďalších funkcií, ako sú napríklad boxy na športové vybavenie alebo parkovacie zábrany.Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke hackathonu do 13. novembra alebo do naplnenia kapacity. Urobiť tak môžu celé tímy, aj jednotlivci, z ktorých organizátori následne vyskladajú ďalší súťažný tím alebo ich pričlenia k už existujúcim. Cieľom je zabezpečiť také zloženie súťažiacich, aby každý tím disponoval potrebnými zručnosťami na odovzdanie konkurencieschopného riešenia.Projekt Hacknime.to je iniciatívou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Campus Innovation Hub a je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom projektu je prostredníctvom komunít kreatívnych a technologických nadšencov vytvárať riešenia, ktoré zjednodušia procesy verejnej správy a zlepšia kvalitu digitálnych služieb na Slovensku.