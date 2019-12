Petržalskí poslanci kritizujú návrh na zvýšenie dane z nehnuteľnosti

Na snímke nový starosta Petržalky Ján Hrčka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 11. decembra (TASR) – Viacerí miestni poslanci bratislavskej Petržalky kritizujú návrh na zvyšovanie sadzby, a tým pádom aj samotnej dane z nehnuteľnosti, s ktorým prichádza primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostami mestských častí. Odôvodňujú to tým, že viaceré opatrenia štátu majú negatívny vplyv na rozpočty samospráv. Petržalským poslancom sa návrh na dramatické zvyšovanie dane nepozdáva.Primátor síce nedávno uviedol, že v priemere by sa mala daň zvýšiť o 45 až 50 percent, v závislosti od typu nehnuteľnosti a lokality, poslanci však poukazujú na to, že v prípade Petržalky to v niektorých prípadoch vychádza na 113 až 117 percent. Podľa mnohých by sa mal návrh prehodnotiť a pýtajú sa, či by na začiatok nestalo upraviť daň miernejšie.," uviedla pre TASR petržalská miestna poslankyňa, bývalá viceprimátorka Bratislavy Iveta Plšeková.Súhlasí však s tým, že Bratislava je dlhodobo podfinancovaná, a to ako mesto, tak aj hlavné mesto. Súvisí to podľa nej ale so zákonom o Bratislave a tým, že úlohy hlavného mesta nie sú dostatočne financované. "," poznamenala Plšeková s tým, že obyvatelia sa právom pýtajú, čo za to dostanú.Z radov poslancov odznel aj návrh, že hlavné mesto by malo v prvom rade začať šetriť, na margo čoho miestna poslankyňa a zároveň bratislavská viceprimátorka Tatiana Kratochvílová skonštatovala, že mesto tak aj robí.Starosta Petržalky Ján Hrčka principiálny problém so zdvihnutím dane z nehnuteľnosti nemá. Poukazuje na to, že ak by dane hlavné mesto nedvihlo, bude mať Bratislava najnižšiu daň z nehnuteľnosti spomedzi zvyšných krajských miest, ktoré už zvýšenie avizovali, resp. schválili. Takúto situáciu by považoval za absurdnú.," povedal pre TASR. Ako však poznamenal, že návrh na mestskom zastupiteľstve nezahlasuje, pretože má problém s nerovnomerným rozdelením daňových príjmov hlavného mesta medzi mestské časti. Petržalka je podľa neho jedna z mestských častí, ktoré sú na tom najhoršie.Dohodnutú kompenzáciu s pomocou primátora považuje za nedostatočnú. "," podotkol. Zahlasovaním za návrh by mestská časť podľa neho prišla o jednu z mála šancí na dorovnanie daňových príjmov, o ktoré je nespravodlivým spôsobom ukrátená.Návrh reaguje na niekoľkomiliónové výpadky v rozpočtoch samospráv v dôsledku napríklad tzv. chodníkovej novely, povinného zvyšovania miest vo verejnej správe o desať percent, príplatkov za prácu cez víkend a v noci alebo zníženia sadzby dane z príjmu fyzických osôb. "," skonštatoval minulý týždeň na tlačovej konferencii Vallo.