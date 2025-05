Petržalský úrad reaguje na spreneveru: Prvé opatrenia sú na stole, mzdovú agendu prevezme externista

Mzdovú agendu preberá externá firma

Hrčka získava verejnú podporu, vznikla petícia

20.5.2025 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka po odhalení miliónovej sprenevery na svojom úrade prijíma nové opatrenia. Informoval o tom odstupujúci starosta Ján Hrčka . „Už tento týždeň ku nám na miestny úrad nastupuje ako poradca v oblasti riadenia financií pán Ivan Bošňák , ktorý sa ponúkol, že nám svojimi skúsenosťami pomôže vyšetriť kto a v akom procese zlyhal, ale aj nastaviť chod celého finančného oddelenia do budúcna," uviedol Hrčka.Ako dodal, agenda miezd na úseku materských škôl a jedálni, v ktorej prišlo k zlyhaniu kontrolných mechanizmov, bude až do doby prekopania systému na petržalskom úrade spracovávaná externou spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti. O sťažnosti prokurátora v prípade nevzatia do väzby bývalého zamestnanca Reného H. vo veci jeho konania a miliónového podvodu bude rozhodovať krajský súd 26. mája.Ján Hrčka v piatok 16. mája informoval médiá o podvode, ktorý odhalil na svojom úrade. Sprenevery vo výške viac ako 2,5 milióna eur sa dopustil, už bývalý, zamestnanec miestneho úradu, ktorého samospráva po zabezpečení dôkazov odovzdala do rúk polície. Starosta okamžite odvolal dvoch priamych nadriadených Reného H. a prijal politickú zodpovednosť tým, že oznámil svoje odstúpenie z funkcie.Hrčka upozornil na to, že páchateľ mal vytvorených 151 účtov v ôsmich bankách a ešte ako zamestnanec neoprávnene upravoval údaje v mzdovej agende tak aby peniaze, minimálne dva a pol roka, odchádzali na tieto účty. Podvod odhalili až po tom, ako ich na podozrivé konanie upozornila ČSOB banka. Ďalšia z bánk podľa starostu v januári 2025 zrušila páchateľovi 65 podozrivých účtov, avšak neinformovala o tom ani samosprávu ani políciu.V nedeľu sa na verejnosť dostala petícia s názvom Verejná podpora starostovi Petržalky Jánovi Hrčkovi. Jej iniciátorom je bývalý zamestnanec mestskej časti Dávid Pavlík, ktorému sa podarilo spojiť viaceré osobnosti verejného života. Verejnou výzvou iniciátori a signatári zároveň vyzývajú obyvateľov Petržalky, aby prišli Hrčku podporiť na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 21. mája o 16:00 v CC Centre.