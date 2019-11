Pezinčanky zabojujú doma o zotrvanie v pohárovej Európe

Volejbal, ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - S úmyslom predĺžiť si účinkovanie v pohárovej Európe nastúpia v stredu volejbalistky Strabagu VC Bilíkova Pezinok na domácu odvetu 2. kola Challenge Cupu proti slovinskému SIP Šempeter (18.00 h).Líder parfems.sk extraligy pred dvomi týždňami v Slovinsku neuhral ani set, v domácom prostredí musia Pezinčanky na postup zvíťaziť 3:0 alebo 3:1 a následne aj v zlatom sete do 15 bodov. Ak úlohu zvládnu, v decembrovom šestnásťfinále sa stretnú s lídrom rakúskej ligy ASKÖ Linz/Steg. Stredajšiu odvetu povedú ako arbitri Španiel Francisco Sabroso Moratilla a Bulhar Stojan Barev.Zverenkám trénerskej dvojice Eva Koseková, Jaroslav Nosek prvý zápas nevyšiel podľa predstáv, najmä v úvodných dvoch setoch ťahali za kratší koniec (18:25, 15:25), keď si nevedeli poradiť s dobrým servisom Šempetera a pri presnej rýchlej hre domáceho tímu zaostávali v obrane. Zlepšenie priniesol tretí set, v ktorom Pezinčanky vyrovnali hru a mali mierne navrch, no v koncovke nevyužili stav 24:21 i celkovo päť setbalov a podľahli 27:29.Zaujímavý rozmer dodáva odvetnému duelu fakt, že napriek dátumu v druhej polovici novembra je to pre Strabag VC Bilíkova len druhé súťažné vystúpenie v domácej hale v Pezinku. Pre rekonštrukciu hrávali Pezinčanky v úvode sezóny výlučne u súperiek, doma sa prvýkrát predstavili v sobotu vo víťaznom stretnutí proti UKF Nitra (3:0). Družstvo však nemalo žiadny problém so zbieraním bodov "vonku", v extralige zvíťazilo v siedmich z ôsmich stretnutí a napriek jednosetovým výpadkom u tímov zo spodnej časti tabuľky zakaždým za tri body.Šempeter od prvého merania síl odohral len bezproblémový víťazný zápas v osemfinále národného pohára, v najvyššej domácej súťaži mal voľno a vzhľadom na nižší počet odohratých duelov mu patrí predposledná 7. priečka (bilancia 2-2).Slovinky sa aj v Pezinku budú zrejme spoliehať najmä na skúsenejšie trio - nahrávačku a kapitánku Mojcu Božičovú, smečiarku Anastaziju Žnidarovú (v prvom zápase 16 bodov, pozn.) a univerzálku Jerneju Lakovšekovú (14 b). O body Pezinka by sa mali starať predovšetkým smečiarky Anastasija Trachová s Luciou Herdovou, univerzálka Zuzana Písečná či blokárka Tereza Hrušecká, jedna z najlepších hráčok prvej polovice základnej časti extraligy.V aktuálnej edícii Challenge Cupu má SR ešte ďalších dvoch zástupcov - hráčky Slávie EU Bratislava aj volejbalisti VKP Bystrina SPU Nitra sú nasadení priamo do šestnásťfinále. "Slávistky" nastúpia proti Beylikdüzü Istanbul (4. 12. doma, 18. 12. vonku), Nitrania proti čiernohorskej Budučnosti Podgorica (12. 12. vonku, 18. 12. doma).