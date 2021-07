Philip Morris International oznámila dohodu o akvizícii Fertin Pharma

S akvizíciou Fertin Pharma, PMI:



získa značné know-how v oblasti vývoja, formulovania a komercializácie súčasných aj ďalších bezdymových platforiem — vrátane schopnosti rýchlo sa presadiť v prudko rastúcej kategórii moderných orálne používaných produktov, poskytovať mimoriadny spotrebiteľský zážitok prostredníctvom širokej škály bezdymových produktov, ako napríklad nikotínových toboliek a pastiliek.



získa prístup k celému radu sľubných technológií — doplňujúcich expertízu PMI v oblasti inhalačných produktov —v prípade vedecky podložených rastlinných prípravkov a iných produktov starostlivosti o zdravie a samoliečby, vrátane riešení a výživových doplnkov predávaných bez lekárskeho predpisu, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí v oblastiach ako je spánok, energia, upokojenie a koncentrácia.



bude ďalej budovať našu celkovú výskumno-vývojovú platformu a výrobnú expertízu v oblasti nikotínových produktov a aj za ich hranice, a to pridaním silných kapacít spoločnosti Fertin a jej kvalifikovaných pracovníkov, vrátane 80 vedcov.



urýchli pokrok v oblasti kľúčových priorít udržateľnosti, predovšetkým v rozšírení dosahu a prístupu k našim bezdymovým alternatívam pre dospelých fajčiarov po celom svete, čo urýchli koniec fajčenia cigariet a vybuduje silné podnikanie siahajúce aj za hranice nikotínu.





6.7.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) oznámila, že pristúpila k dohode o akvizícii spoločnosti Fertin Pharma A/S (Fertin Pharma), ktorá má poprednú pozíciu vo vývoji a výrobe inovatívnych farmaceutických produktov a produktov z oblasti starostlivosti o zdravie užívaných orálne a intra-orálne, pričom hodnota spoločnosti predstavuje 5,1 mld. DKK (približne 820 mil. USD[1]),"Akvizícia spoločnosti Fertin Pharma bude významným krokom vpred na našej ceste smerom k budúcnosti bez dymu — posilnením nášho portfólia bezdymových produktov, predovšetkým v oblasti moderných orálne používaných výrobkov, a urýchlením nášho pokroku aj za hranice nikotínu," uviedol Jacek Olczak, Chief Executive Officer. "PMI aj Fertin majú spoločnú oddanosť vede a inováciám pre lepší život zameraným na spotrebiteľov, a ja sa teším, že sa nám podarilo dosiahnuť túto dohodu. Rozmanité portfólio technológií , rozvíjajúci sa súbor činností a expertíza spoločnosti Fertin na svetovej úrovni obohatia naše rozbehnuté inovácie a kapacity, zvyšujúc tak rýchlosť aj škálu pri orálne používaných produktoch, čo podporí naše ciele do roku 2025 vytvárať viac ako 50% našich čistých výnosov z bezdymových produktov a aspoň 1 mld. USD z produktov, ktoré nie sú založené len na nikotíne."Fertin Pharma je súkromná spoločnosť s viac ako 850 zamestnancami, ktorá pôsobí v Dánsku, Kanade a Indii. Je jednou z vedúcich firiem zameraných na zmluvný vývoj a výrobu (CDMO), špecializujúcou sa na výskum, vývoj a výrobu žuvačiek, toboliek, tekutých tabliet, a iných pevných systémov používaných orálne na podanie aktívnych zložiek, vrátane nikotínu, pričom je vedúcim výrobcom nikotínových substitučných riešení (NRT). Spoločnosť a jej zamestnanci so sebou prinášajú významné vedecké skúsenosti a know-how do vývoja inovatívnych riešení, čím posilnia rast vo všetkých nových aj existujúcich oblastiach podnikania. V roku 2020 Fertin Pharma vytvorila čisté výnosy vo výške 1,1 mld. DKK (približne 160 miliónov USD [2]). Hodnota transakcie je približne 15-násobkom ukazovateľa EBITDA (zisku pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie) spoločnosti Fertin Pharma za rok 2020[3].V súčasnosti sú vlastníkmi spoločnosti Fertin Pharma globálna investičná organizácia EQT a Bagger-Sørensen & Co. Po dokončení akvizície sa Fertin Pharma stane dcérskou spoločnosťou v úplnom vlastníctve PMI. PMI bude transakciu financovať z existujúcej hotovosti a jej uzavretie očakáva vo štvrtom štvrťroku 2021, po schválení príslušnými regulačnými orgánmi.PMI predpokladá, že akvizícia nebude mať podstatný vplyv na výšku jej upraveného zriedeného zisku na akciu (EPS) za celý rok 2021.Peter Halling, CEO spoločnosti Fertin Pharma, uviedol: "Fertin Pharma prešla fantastickú cestu s EQT a rodinou Bagger-Sørensen ako vlastníkmi. S novým vlastníkom bude Fertin Pharma vo výbornej pozícii, aby mohla pokračovať v dosiahnutí našej vízie a misie, vrátane našej práce ako organizácie zameranej na zmluvný vývoj a výrobu (CDMO) pre našich zákazníkov. PMI prechádza inšpiratívnou transformáciou ako spoločnosť s ambíciou poskytovať budúcnosť bez dymu, a budovať produktové portfólio, ktoré ide za hranice nikotínu. Táto ambícia je plne v súlade s ambíciou spoločnosti Fertin Pharma, konkrétne umožňovať ľuďom žiť zdravší život. V spoločnosti PMI sme našli nového vlastníka a partnera, ktorý zdieľa našu víziu, je oddaný vede, a umožní Fertin Pharma ďalej a rýchlejšie rásť ako spoločnosti."Spoločnosť PMI v tomto roku už oznámila svoj cieľ do roku 2025 vytvárať viac ako 50 percent svojich celkových čistých výnosov z bezdymových produktov. Okrem pokračujúcej snahy o dosiahnutie budúcnosti bez dymu, je cieľom spoločnosti PMI využiť kapacity v oblasti biovýskumu, produktových inovácií a klinických skúseností pri rozširovaní jej portfólia aj za hranice tabaku a nikotínu, s vedecky podloženými produktmi a riešeniami, ktoré zlepšia životy ľudí a budú mať čistý kladný dopad na spoločnosť.[1] Na základe prevládajúceho výmenného kurzu[2] Na základe priemerného výmenného kurzu v roku 2020[3] Na základe dánskych všeobecne uznávaných účtovných zásad (GAAP)Informačný servis