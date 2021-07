Philip Morris kupuje britského výrobcu inhalačných liekov

Americký tabakový koncern Philip Morris International schválil kúpu britskej farmaceutickej spoločnosti Vectura za viac než miliardu libier. Kontrakt umožní výrobcovi cigariet rozšíriť svoje portfólio mimo tabakových produktov a vstúpiť do oblasti liečby respiračných chorôb.





Philip Morris informoval, že britskú Vecturu kúpi za 1,05 miliardy libier (1,22 miliardy eur). Prekonal tak pôvodnú ponuku na Vecturu od investičnej spoločnosti Carlyle Group. Tabakový koncern ponúkol za akciu britskej spoločnosti 150 centov. To predstavuje 11-percentnú prémiu oproti štvrtkovej (8. 7.) uzatváracej hodnote akcií firmy Vectura.Pre Philip Morris je to druhá zahraničná akvizícia za posledný týždeň, keď tabaková spoločnosť pred niekoľkými dňami schválila kúpu dánskeho výrobcu nikotínových žuvačiek Fertin Pharma. S jej vlastníkom, investičnou spoločnosťou EQT, sa dohodla na sume 5,1 miliardy dánskych korún (685,79 milióna eur).Philip Morris zverejnil novú stratégiu, ktorá počíta s rozšírením pôsobenia spoločnosti mimo nikotínových produktov vo februári tohto roka. Firma sa tak rozhodla preto, že počíta s poklesom počtu fajčiarov v nasledujúcich rokoch.Vectura, ktorá vyrába 13 rôznych inhalačných liekov, by mala aj po akvizícií zo strany firmy Philip Morris naďalej pôsobiť ako samostatná jednotka. Dohodu ešte musia schváliť akcionári.(1 EUR = 0,85758 GBP, 1 EUR = 7,4367 DKK)