Piata Avenue v New Yorku je najdrahšou nákupnou ulicou na svete, udržala si prvé miesto v porovnaní s minuloročným rebríčkom

22.11.2023 (SITA.sk) - Piata Avenue v New Yorku je znova najdrahšou nákupnou ulicou na svete a Pařížská ulica v Prahe je opäť najdrahšou nákupnou ulicou v regióne strednej a východnej Európy.Vyplýva to z rebríčka najdrahších ulíc na svete zostaveného realitno-poradenskou spoločnosťou Cushman & Wakefield. Spomenutý rebríček bol prvýkrát zhotovený v roku 1988 a v súčasnosti porovnáva 49 krajín sveta podľa výšky nájomného na najdrahších nákupných uliciach.Piata Avenue v New Yorku si. Na tejto ulici nájomné v maloobchodných priestoroch predstavujeza meter štvorcový ročne, teda skoroza meter štvorcový mesačne.Na druhom mieste v rebríčku figuruje Via Montenapoleone v talianskom Miláne, tretia je hongkonská Tsim Sha Tsui, štvrtá je londýnska New Bond Street a prvú päťku uzatvára parížska Avenue des Champs-Élysées. Regiónu strednej a východnej Európy dlhodobo kraľuje pražská Pařížská ulica, ďalšia je až na 30. mieste Váci utca v maďarskej metropole Budapešť.