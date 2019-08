Piatakov čaká testovanie v novembri, deviatakov v apríli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 22. augusta (TASR) - Testovanie žiakov piateho ročníka, známe ako Testovanie 5, sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční 20. novembra 2019. Deviatakov budú testovať v dňoch 1. a 2. apríla 2020. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.Celonárodné Testovanie 5 preverí vedomosti žiakov z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Zúčastnia sa na ňom aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.Testovanie absolvujú aj žiaci deviateho ročníka, a to 1. apríla z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Nasledujúci deň, 2. apríla, sa uskutoční testovanie z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9 naplánovalo ministerstvo na 15. a 16. apríla.Stredoškolákov čaká externá maturitná skúška v dňoch 17. až 20. marca. "Pripravený je aj náhradný termín pre maturantov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia na externej maturite od 31. marca do 3. apríla 2020," poznamenalo ministerstvo. Termíny ústnych maturitných skúšok určia príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni v termíne od 18. mája do 5. júna.