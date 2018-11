Piatok sa v Nemecku ponesie v znamení spomienkových podujatí

Mladí ľudia kladú ruže a zapaľujú sviečky pri zámerne zachovanej časti Berlínskeho múru, ktorá slúži ako pamätné miesto. Deviaty november je v Nemecku výročným dňom viacerých historických udalostí. V tento deň roku 1918 skončila demisiou cisára Viliama II. monarchia v Nemecku, o päť rokov neskôr neuspel neskorší fašistický diktátor Adolf Hitler s pokusom o puč v Mníchove. Na noc z 9. na 10. novembra 1938 sa spomína ako na Krištáľovú noc, ktorá dostala názov podľa rozbitého skla zničených obchodných prevádzok židovských majiteľov a ktorá bola začiatkom odobratia všetkých práv nemeckým Židom. Pád Berlínskeho múru je doteraz poslednou významnou historickou udalosťou, ktorú si Nemci pripomínajú v deviaty novembrový deň. Archívna snímka. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 8. novembra (TASR) - Viacero významných výročí si pripomenú v piatok v Nemecku, osobitne v hlavnom meste Berlíne, kde sa uskutoční celý rad spomienkových podujatí a akcií.Na pôde Spolkového snemu (Bundestagu) si už predpoludním pripomenú "", veď 9. novembra 1918 došlo k vyhláseniu prvej nemeckej republiky. V noci z 9. na 10. novembra 1938 sa uskutočnili masívne protižidovské pogromy známe pod označením Krištáľová noc; 9. novembra 1989 sa pádom Berlínskeho múru a otvorením dovtedy nepriechodnej hranice so západným Berlínom vytvorili predpoklady pre budúce znovuzjednotenie krajiny.S prejavmi tu vystúpila nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, ako aj predseda Spolkového snemu Wolgang Schäuble.Na slávnosti zaznejú tóny diel nemeckého skladateľa Paula Hindemitha (1895-1963), ktorého nacisti svojho času rôznymi reštrikciami donútili opustiť krajinu a uchýliť sa do exilu, izraelského komponistu nemeckého pôvodu Paula Bena-Chaima (1897-1984), ako aj Európskej hymny.Vyplýva to z informácií na webovej stránke Bundestagu.Na antisemitské výtržnosti z tzv. Krištáľovej noci spred 80 rokov si zaspomínajú členovia Ústrednej rady Židov v Nemecku v priestoroch berlínskej synagógy v prítomnosti spolkovej kancelárky Angely Merkelovej. Popri nej vystúpi na podujatí aj najvyšší predstaviteľ Ústrednej rady Židov v Nemecku Josef Schuster, informovala tlačová agentúra DPA.Popoludní a podvečer budú v centre pozornosti spomienkové akcie pripomínajúce obete Berlínskeho múru a jeho pád spred 29 rokov.Na pamätnom mieste v Bernauer Strasse pribudnú kvety a vence a rozsvietia sa sviečky za zosnulých, v Kaplnke zmierenia v niekdajšom "" sa očakáva spomienková slávnosť za účasti úradujúceho starostu Berlína Michaela Müllera, ale aj školákov nielen z Nemecka, ale aj Francúzska a Nórska.