Piatu etapu pretekov Okolo Katalánska vyhral Saganov tímový kolega Kämna, lídrom zostáva Yates

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nemec Lennard Kämna z tímu Bora-Hansgrohe sa stal víťazom piatkovej 5. etapy na pretekoch Okolo Katalánska, ktorá merala 201,1 km a viedla z La Pobla de Segur do Manresy.Tímovému kolegovi Petra Sagana vyšiel útok v závere etapy a cieľom prešiel s náskokom 39 sekúnd pred Portugalčanom Rubénom Guerreirom (EF Education - Nippo), tretí skončil s mankom 42 sekúnd na víťaza Španiel Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi).Početnú skupinu jazdcov potom priviedol do cieľa so stratou 44 sekúnd Novozélanďan Dion Smith z tímu BikeExchange.Kämna v seriáli World Tour v minulosti vyhral 16. etapu na minuloročnej Tour de France a vlani tiež jednu z etáp na podujatí Critérium du Dauphiné.Pre svoj tím v tejto sezóne vyjazdil prvý etapový triumf, jeho krajan Maximilian Schachmann však v prvej polovici marca ovládol celkovú klasifikáciu na pretekoch Paríž-Nice.Na čele celkovej klasifikácie sa pred víkendovým vyvrcholením pretekov udržal Brit Adam Yates , v priebežnom poradí sú za ním jeho kolegovia z tímu Ineos Grenadiers - Austrálčan Richie Porte a krajan Geraint Thomas Porte zaostáva o 45 a Thomas o 49 sekúnd. Ani jeden z tria lídrov v piatok nefinišoval v Top 10.Slovenský jazdec Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), pre ktorého preteky Okolo Katalánska slúžia ako príprava a sú vítanou možnosťou nazbierať ťažké kilometre v kopcoch po dlhšom tréningovom výpadku po prekonaní koronavírusu, sa v závere piatkovej etapy nepohyboval na čele.V sobotu je na programe 194 km dlhá etapa za Tarragony do Mataró, podujatie vyvrcholí v nedeľu so štartom a cieľom v Barcelone (133 km).