Pierre Moscovici bude šéfovať francúzskemu Účtovnému dvoru

Francúzsky politik Pierre Moscovici, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. augusta (TASR) - Končiaci francúzsky eurokomisár Pierre Moscovici, ktorý mal počas posledných päť rokov v exekutíve EÚ na starosti hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, by sa mal stať predsedom francúzskeho Účtovného dvora. Uviedli to viaceré francúzske a belgické médiá.Moscovici by mal v tejto funkcii nahradiť Didiera Migauda, ktorý je na čele najvyššej audítorskej inštancie v krajine od februára 2010.Moscovici, ktorý bol počas éry prezidenta Francoisa Hollanda ministrom financií a hospodárstva, podľa informácií týždenníka Capital vždy hovoril, že má vôľu opäť "slúžiť Francúzsku". Prevzatím funkcie po Migaudovi by tak svoj sľub naplnil.Capital zároveň upozornil, že ešte stále nie je známe meno Moscoviciho nástupcu v Európskej komisii. Francúzske médiá v tejto súvislosti uvádzajú mená, ako je hlavný vyjednávač EÚ pre tzv. brexit a tiež bývalý eurokomisár Michel Barnier, expremiér Jean-Pierre Raffarin (2002 - 2005), bývalá europoslankyňa, ministerka a v súčasnosti vysoká predstaviteľka francúzskej centrálnej banky Sylvie Goulardová, bývalá socialistická kandidátka na prezidentku Ségolene Royalová alebo štátna tajomníčka na ministerstve dopravy Brune Poirsonová.