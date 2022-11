Piešťanské Čajky s druhou výhrou, zdolali domáce Galatasaray

Basketbalistky Piešťanských Čajok vybojovali v C-skupine Európskeho pohára FIBA druhé víťazstvo po sebe, na domácej palubovke triumfovali nad tureckým veľkoklubom Galatasaray Istanbul 71:63. Výrazne si tak pomohli v boji o priamu postupovú miestenku do ďalšej fázy.



Najlepšou strelkyňou víťazného tímu bola s 27 bodmi Ke'Shunan Jamesová. Ďalší duel úradujúceho šampióna Niké extraligy žien je na programe v stredu 16. novembra o 18.00 h, keď bude hrať na ihrisku poľského tímu Enea Gorzów.

Európsky pohár – C-skupina:



Piešťanské Čajky - Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul 71:63 (33:35)



zostava a body Piešťan: Jamesová 27, Mujovičová 13, Jurčenková a Mandičová po 10, Andělová 5 (Martišková a Vandlíková po 3, Moravčíková 0) - najviac bodov Galatasarayu: Nacickaiteová 22, Coatesová 12, Jurjanová a Pulverová po 7



TH: 6/4 – 7/6, fauly: 17:15, trojky: 11:9, štvrtiny: 22:20, 11:15, 13:9, 25:19, rozhodovali: Ivanovičová (Srb.), Nagy (Maď.), Radinovičová (Č. Hora), 1000 divákov.

Piešťany sa nezľakli v úvodných minútach zvučného súpera, pred zaplnenými tribúnami začali sebavedomo a s vysokou intenzitou na oboch stranách palubovky. Galatasarayu vnútili jeho hru a aj vďaka vysokej úspešnosti streľby, najmä z podkošového priestora, si vypracovali vedenie. Líderkami domáceho kolektívu bola Jamesová s Jurčenkovou, ale turecký tím krok po kroku individuálnou hrou jedna na jednu znižoval manko. Čajky zvládli napokon prvú štvrtinu lepšie, vyhrali ju 22:20. V druhej časti pridal Galatasaray na intenzite, šiestimi bodmi v rade sa nielenže ujal vedenia, ale na viac ako 4 minúty zastavil útočnú produkciu Piešťan. Domáci tím sa náporu nezľakol, takmer okamžite vyrovnal a od tohto momentu sa hrala vyrovnaná partia. O čosi spokojnejšie mohol ísť napokon na prestávku súper, vďaka 10-bodovej dvojici Coatesová a Nacickaitová viedol 35:33.

Piešťany ustáli začiatok druhého polčasu. Aj napriek zvýšenej intenzite istanbulského tímu s ním dokázali držať krok a bojovať o druhé víťazstvo v tohtoročnej edícii Eurocupu. V dobrom streleckom rytme hrala Mujovičová, po niekoľkých minútach dostala Čajky opätovne v zápase do vedenia. Do vyrovnaného boja sa navyše pridali emócie, v hre bolo priblíženie sa postupovej miestenke do ďalšej fázy. Domáce zvládli koncovku tretej 10-minútovky, Mandičová takmer súčasne s klaksónom upravovala na 46:44 z piešťanského pohľadu. Čajky pokračovali v úspešnej nátlakovej hre, pri takmer neomylnej hre si opätovne začali budovať trhák. Domáca Jamesová necelých 8 minút pred koncom trojkou dávala na 53:44, ale hneď na to prišla séria chýb a Galatasarayu sa podarilo 10 bodmi v rade takmer okamžite otočiť duel na svoju stranu. Nápor hostí sa ale podarilo v správnej chvíli zastaviť, boj o víťazstva spel do dramatickej koncovky. V kľúčových okamihoch to zobrala do svojich rúk Jamesová. Čajky zodpovednou hrou a vysokou produktivitou dokázali turecký veľkoklub zdolať.



Hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Ťažko to celé opísať, fantastický výkon. Bojovali sme od prvej do poslednej sekundy. Veľmi si vážim u dievčat, že aj v takejto úzkej rotácii sme to zvládli. Zdolali sme veľkoklub a mám obrovskú radosť. Galatasaray má výborné hráčky, skúsenosti, ale tiež musia hrať 5 na 5 ako my. Boli sme na to veľmi dobre pripravené, dievčatá si zobrali k srdcu, čo sme si povedali a tu je výsledok.“

Ke’Shunan Jamesová, hráčka Piešťan: „Skvelé pocity po víťazstve. Tvrdo sme pracovali a myslím si, že sme si toto víťazstvo zaslúžili. Celý čas sme bojovali, nevzdávali sme sa a preto som toho názoru, že sme si to zaslúžili.“



Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: „Veľká výhra a dôležité body v Eurocupe. Stále sme v hre o postup a pre tento klub je to veľmi veľký úspech. Od začiatku sme chceli byť agresívne a hrať dopredu. Počúvali sme taktiku trénerov, dobre nás pripravili. Bojovali sme. Vedeli sme, že je to veľký klub, ale hrajú rovnako basketbal, ako my. Stále sme si hovorili, že ich dokážeme zdolať a len v to musíme veriť.“

Alper Durur, tréner Galatasarayu: „Hrali sme veľmi zle. Náš súper hral lepšie a preto sme v tomto stretnutí neuspeli."

Tabuľka C-skupiny:



1. Piešťany 3 2 1 224:184 5



2. Gorzów 2 2 0 148:139 4



3. Galatasaray 3 1 2 228:201 4



4. B. Bystrica 2 0 2 103:179 2