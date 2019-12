Piešťanskí otužilci sa kúpali vo Váhu

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 26. decembra (TASR) – Štefanské kúpanie vo vodách Váhu s teplotou šesť stupňov Celzia si prišlo vo štvrtok do Piešťan vychutnať 98 otužilcov. Organizátor tradičného podujatia Martin Valo z Klubu otužilcov Piešťany pre TASR povedal, že milovníci zimného kúpania tento raz prišli z Trnavy, Hlohovca, Bratislavy, Nového Mesta nad Váhom, Piešťan, Brezovej pod Bradlom a okolitých obcí. Z brehu ich podporovalo do 400 divákov.povedal Valo. Najstarším odvážlivcom bol 78-ročný Piešťanec Jozef Klieštinec, štafetu najmladších niesla Lucia Ležovičová z Trnavy (narodená 1992) a Pavol Radoš z Vrbového (1994).Na začiatku kúpania si otužilci nikdy nezabudnú zaspievať svoju hymnu a potom sa, každý vlastným tempom, ponoria do vôd rieky. Maximálny čas zotrvania v nej je 22 minút, no niektorí z plavcov podľa Vala zostali vo vode vďaka priaznivým podmienkam aj 24 minút. Podobne ako v minulých ročníkoch nechýbalo medzi plavcami ani tentoraz aj niekoľko nováčikov.