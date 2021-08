Pilčíka v Divíne zasiahol kmeň stromu do hlavy, zasahoval záchranársky vrtuľník

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.8.2021 (Webnoviny.sk) - V obci Divín v Lučeneckom okrese dnes 25-ročného muža zasiahol padajúci kmeň stromu do hlavy. Ako informovala hovorkyňa Air - Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková , do oblasti bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice.Použitím špeciálnej záchrannej činnosti zraneného pilčíka z terénu evakuovali, počas medzipristátia mu lekár doplnil liečbu. „Po zabezpečení základných životných funkcií bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v umelom spánku s vážnym úrazom hlavy v kritickom stave letecky prevezený do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," dodala Hopjaková.