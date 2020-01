Pilot helikoptéry s Kobem Bryantom na palube sa snažil vyhnúť hmle, naznačuje vyšetrovanie

Rozmetané trosky stroja

Na otázku už nereagoval

Helikoptérou na turnaj

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Prvé správy od vyšetrovateľov tragickej havárie helikoptéry, pri ktorej zahynul legendárny americký basketbalista Kobe Bryant spolu s ďalšími ôsmimi osobami hovoria o tom, že pilot sa snažil na poslednú chvíľu vyhnúť hmle.Krátko pred nárazom do jedného z kopcov pri kalifornskom Calabasase vyslal pracovníkom riadenia letovej prevádzky informáciu o snahe vystúpiť vyššie, aby sa dostal nad oblaky.Podľa radaru sa helikoptéra dostala do výšky 701 metrov, ale vrak stroja neskôr našli na úrovni 331 metrov nad morom, uviedla Jennifer Homendyová z americkej Národnej rady pre bezpečnosť dopravy (NTSB).Homendyová zároveň popísala miesto havárie a prezradila, že trosky helikoptéry boli rozmetané vo veľkej vzdialenosti od seba, čo len dokazuje silu nárazu do terénu.Prvé špekulácie referujú o tom, že pilot Ara Zobayan bol v hmle dezorientovaný, no vyšetrovatelia havárie pracujú s viacerými verziami. "Pozeráme sa na pilota, stroj aj podmienky. Počasie je len malou časťou, ktorej sa venujeme," pokračovala členka NTSB.Pilot helikoptéry si od riadenia letovej prevádzky vypýtal špeciálne povolenie pre let v hustej hmle a dostal ho. Neskôr chcel využiť aj pomoc diaľkového navádzania pomocou radaru, no letel príliš nízko a jeho požiadavka nebola akceptovaná.Preto sa snažil vyletieť vyššie a dosiahol výšku 701 metrov nad morom. Okolo 9.45 h však nezareagoval na otázku, čo ďalej plánuje so strojom robiť. O dve minúty neskôr očití svedkovia zalarmovali záchranné zložky."Ak letíte iba na základe vizuálneho kontaktu a dostanete sa do situácie, keď nevidíte za čelné sklo, je životnosť lietadla a pilota možno 10 alebo 15 sekúnd," vysvetľoval Randy Waldman, ktorý pracuje ako inštruktor pilotov helikoptér na neďalekom letisku vo Van Nuys.Pilotom helikoptéry Sikorsky S-76, v ktorej okrem Bryanta zahynula aj jeho 13-ročná dcéra Gianna, bol Ara Zobayan. Pracoval ako hlavný pilot vrtuľníkov v spoločnosti Island Express Helicopters, v ktorej pôsobil viac ako 10 rokov a nalietal počas nich 8-tisíc hodín. Vlastnil komerčnú licenciu na lietanie a zároveň bol certifikovaným inštruktorom.Bryant často využíval služby helikoptér, pretože sa chcel vyhnúť prehustenej premávke v centre Los Angeles. Nedeľňajší let na mládežnícky basketbalový turnaj, kde sa mala predstaviť jeho dcéra, sa mu však stal osudný.Po približne 45 minútach letu zo Santa Any na juhu Los Angeles vrtuľník s deväťčlennou posádkou v hustej hmle havaroval približne 48 kilometrov od centra LA v katastri mestečka Calabasas.