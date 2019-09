Pilot vo výcviku pristál s lietadlom, inštruktor stratil vedomie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 2. septembra (TASR) - Pilot vo výcviku v juhozápadnej Austrálii počas prvej lekcie úspešne pristál s malým lietadlom po tom, ako jeho inštruktor stratil vedomie, informovala v pondelok agentúra DPA.Incident malého lietadla typu Cessna sa stal v sobotu v okolí mesta Perth v juhozápadnej časti Austrálie. Max Sylvester riadiacej veži oznámil, že jeho inštruktor stratil vedomie. Na otázku leteckého dispečera, či vie pilotovať lietadlo, Sylvester odpovedal, že je to jeho prvá lekcia a nikdy predtým s lietadlom nepristál. Stanica ABC na svojej webovej stránke uvádza, že to bola Sylvestrova prvá lekcia v dvojmiestnom lietadle.Dispečer potom študenta podľa ABC udržal v pokojnom stave a vysvetlil mu, ako s lietadlom pristáť, čo sa Sylvestrovi úspešne podarilo.Majiteľ leteckej školy novinárom povedal, takýto prípad počas 30-ročného obdobia, odkedy sa venuje lietaniu, ešte nezažil.Inštruktora Roberta Mollarda previezli do nemocnice. Jeho stav je podľa DPA stabilizovaný.