Piňera po štyroch týždňoch nepokojov odsúdil policajné násilie

Sebastián Piňera, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Santiago 18. novembra (TASR) - Čilský prezident Sebastián Piňera v nedeľu po prvý raz odsúdil násilie zo strany polície zasahujúcej proti búrlivým nepokojom, ktoré už štyri týždne otriasajú krajinou. Informovala o tom agentúra AFP.vyhlásil prezident v prejave k občanom po mesiaci protestov, ktoré prerástli do násilia. Zahynulo pri ňom 22 ľudí a viac než 2000 utrpelo zranenia.Rozhnevaní Čiľania protestujú okrem iného proti sociálnej a ekonomickej nerovnosti či politickej elite, ktorá pochádza z malého počtu najbohatších rodín v krajine, približuje AFP. V Čile, tradične považovanom za jeden z najstabilnejších štátov Južnej Ameriky, ide o najhoršie občianske nepokoje za celé desaťročia.Od vypuknutia protestov boli voči polícii vznesené obvinenia z brutality a porušovania ľudských práv, čo viedlo aj Organizáciu Spojených národov (OSN) k vyslaniu vyšetrovacieho tímu do krajiny. Svoju misiu tam vyslala aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).povedal Piňera.Vyzdvihol tiež minulotýždňovú dohodu o príprave novej ústavy, ktorá nahradí súčasnú, pochádzajúcu ešte z čias vojenskej diktatúry Augusta Pinocheta, ktorý vládol v rokoch 1973 - 1990.Mnohí v Čile sa domnievajú, že tento krok - zbavenie sa ústavy zaváňajúcej temnou, represívnou kapitolou minulosti krajiny - prispeje k ukončeniu krízy. Je to kľúčová požiadavka tisícov protestujúcich, ktorí mesiac takmer denne vychádzajú do ulíc." uviedol Piňera v prejave z prezidentského paláca.Čilskí predstavitelia v piatok oznámili, že v krajine sa budúci rok uskutoční referendum o novej ústave. Odsúhlasili to poslanci po niekoľkých hodinách rokovaní medzi vládnou koalíciou a opozičnými stranami. Podľa ministra vnútra Gonzala Blumela je táto dohoda historickým a zásadným krokom pre začatie vytvárania nového spoločenského paktu, v ktorom budú mať občania vedúcu úlohu.