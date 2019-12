Pinturault víťazom kombinácie v Bormiu

Na snímke francúzsky lyžiar Alexis Pinturault. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky mužskej kombinácie SP v Bormiu:



1. Alexis Pinturault (Fr.) 2:32,56 min. (1:34,39 min.+58,17 s)

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,51 (1:33,42+59,65)

3. Loic Meillard (Švaj.) +0,56 (1:34,19+58,93)

4. Riccardo Tonetti (Tal.) +1,87

5. Ryan Cochran-Siegle (USA) +2,33

6. Nils Allegre (Fr.) +2,37

7. Pavel Trichičev (Rus.) +2,61

8. Gino Caviezel +2,66

9. Justin Murisier (obaja Švaj.) +2,95

10. Kjetil Jansrud (Nór.) +3,11



Celkové poradie SP (po 14 z 44 pretekov):



1. Kilde 474 bodov

2. Dominik Paris (Tal.) 454

3. Pinturault 401

4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 379

5. Matthias Mayer (Rak.) 362

6. Beat Feuz (Švaj.) 361

121. Adam ŽAMPA (SR) 4



Poradie v kombinácii (po 1 z 3)):

1. Pinturault 100

2. Kilde 80

3. Meillard 60

4. Tonetti 50

5. Cochran-Siegle 45

6. Allegre 40

Bormio 29. decembra (TASR) - Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault sa stal víťazom nedeľnej alpskej kombinácie Svetového pohára. V talianskom Bormiu triumfoval s náskokom 51 stotín sekundy pred najrýchlejším z kombinačného super-G Nórom Aleksandrom Aamodtom Kildem. Tretí skončil so stratou 56 stotín Švajčiar Loic Meillard.Pinturault si vytvoril dobrú východiskovú pozíciu už v prvej časti pretekov, po ktorej sa usadil na dvanástom mieste s mankom 97 stotín na Kildeho. V slalome dosiahol najlepší čas a to ho katapultovalo na najvyšší stupienok. Pinturault slávil celkovo 26. triumf v prestížnom seriáli.citovala agentúra AFP 28-ročného víťaza. Do čela priebežného poradia SP sa posunul Kilde.