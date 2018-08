Piotr RUBIK - Septembrový žaltár

Foto: Amadeus Foto: Amadeus

Piotr Rubik príde do Košíc predstaviť svoje dielo „Septembrový žaltár"

Košice 2. augusta (OTS) - Po dlhých štyroch rokoch sa vracia Piotr Rubik do Košíc predstaviť svoje dielo „Septembrový žaltár“, v ktorom odznejú jeho najznámejšie a najkrajšie skladby: "Psalm Kochania”, “Psalm dla Ciebie“, "Niech Mowia, ze to nie jest milosc” a iné.Skladateľ Piotr Rubik a autor Zbigniew Książek v piesňach, ktoré nazvali žalmami, sa pýtali v mene svojom i nás všetkých ľudí dvadsiateho prvého storočia na zmysel viery, ktorá môže viesť k teroristickým útokom (11. september 2001, útok na WTC v New Yorku ) na ľudské pokolenie, ktoré počínajúc prvotným hriechom porušuje zákon Boží i ľudský, na nádej na život po živote, ktorá je najväčším dobrom a zároveň jedinou záchranou pre pomätený svet.Piotr Rubik je poľský skladateľ symfonickej populárnej hudby pre orchester, film a divadlo. Vyštudoval konzervatórium a neskôr hudobnú akadémiu Fryderyka Chopina vo Varšave. Stal sa členom svetoznámeho orchestra Jeunesses Musicales International. Študoval kompozíciu filmovej hudby v Siene pod vedením slávneho skladateľa Ennia Morriconeho.Vstupenky v sieti ticketportal