Piotra Verzilova z Pussy Riot prepustili z nemocnice

Piotr Verzilov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. septembra (TASR) - Člena ruskej skupiny Pussy Riot Piotra Verzilova prepustili v stredu z berlínskej nemocnice Charité, kde sa zotavoval po tom, ako ho pravdepodobne otrávili.Vedenie tejto nemocnice podľa agentúry AP uviedlo, že Verzilov už nevykazuje príznaky dezorientácie. Tou trpel, keď ho 15. septembra do berlínskej Charité priviezli z moskovskej nemocnice. Verzilov má naďalej problém s reakciou zreničiek, lekári sú ale presvedčení, že aj táto komplikácia napokon zmizne.Verzilova priviezli do moskovskej nemocnice 11. septembra s podozrením na otravu doposiaľ neznámou látkou. Aktivista bol dezorientovaný a mal rozšírené zreničky. Po tom, čo sa jeho zdravotný stav prudko zhoršil, transportovali ho do Berlína.Vedenie tamojšej nemocnice Charité minulý týždeň oznámilo, že Verzilov bol pravdepodobne otrávený. Lekári však zdôraznili, že nevedia ako k otrave došlo, ani kto je za ňu zodpovedný.Otravu podľa tvrdenia nemeckých lekárov predpokladali už ich ruskí kolegovia a v súlade s ňou Verzilova liečili - vyprázdnili mu žalúdok a vykonali dialýzu, priblížila AP.Podľa lekára z berlínskej nemocnice Kaia-Uweho Eckardt, je najpravdepodobnejšou príčinou stavu, v ktorom sa Verzilov 11. septembra ocitol, užitie", pričom inú možnú príčinu nepreukázali ani testy, ktorým ho v nemocnici podrobili.O akú konkrétnu látku by však malo ísť, sa však zatiaľ nepodarilo zistiť, uviedol riaditeľ nemocnice Karl Max Einhäupl. Dodal, že berlínska nemocnica je i naďalej v kontakte s moskovskými lekármi, od ktorých sa snaží získať podrobnosti o Verzilovovej počiatočnej liečbe.Verzilova, Veroniku Nikulšinovú a ďalšie dve členky ruského zoskupenia Pussy Riot - Oľgu Kuračjovovú a Oľgu Pachtusovovú, odsúdili v polovici júla na 15-dňové väzenie za narušenie finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale v Moskve.Podľa súdu porušili pravidlá platné pre divákov na športových podujatiach a zneužili policajné uniformy, v ktorých vbehli na ihrisko počas finálového zápasu medzi Francúzskom a Chorvátskom. Samotní aktivisti uviedli, že takýmto spôsobom len chceli protestovať proti porušovaniu ľudských práv v Rusku. Trest si už odpykali.