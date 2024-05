Pirátska strana odstúpila z volieb do europarlamentu, účasti sa vzdala v prospech iného politického subjektu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.5.2024 (SITA.sk) - Pirátska strana - Slovensko odstúpila z volieb do Európskeho parlamentu v prospech strany Demokrati . Oznámila to na sociálnej sieti.„Tieto voľby do Európskeho parlamentu sú pre Slovensko rovnako dôležité ako voľby do Národnej rady SR a možno ešte dôležitejšie," uviedla predsedníčka strany Zuzana Šubová Zároveň vyzvala podporovateľov strany, či už sú to farmári, štátni úradníci ale aj bežní občania, aby vo voľbách dali svoj hlas Demokratom, ktorí budú obhajovať aj program Pirátov. „V pondelok oznámime na spoločnej tlačovej besede s Demokratmi konkrétne kroky nášho ďalšieho spoločného postupu," doplnila Šubová.