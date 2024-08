Pirátstvo na Slovensku. Každý piaty obyvateľ získava audiovizuálny obsah nelegálne

Reálne čísla môžu byť ešte vyššie

11.8.2024 (SITA.sk) - Každý piaty obyvateľ Slovenska sa priznal k nelegálnemu počúvaniu, pozeraniu či sťahovaniu audio a audiovizuálneho obsahu, tzv. pirátstvu, čo predstavuje 19,16 percenta ľudí. Na druhej strane, 47 percent obyvateľov Slovenska používa aspoň jednu platenú platformu na sledovanie filmov, seriálov či počúvanie hudby.Napriek tomu však pirátstvo audiovizuálneho obsahu zostáva na Slovensku veľkým problémom. Takmer 11 percent respondentov uviedlo, že obsah z internetu získavajú kombináciou oboch spôsobov, teda legálne aj pirátsky, a takmer 9 percent opýtaných tvrdí, že filmy, seriály alebo hudbu získavajú výhradne z pirátskych zdrojov.Výsledky vyplývajú z prieskumu verejnej mienky spoločnosti CreditCall , ktorý vypracovala agentúra Neuropea pre Asociáciu televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) . Na prieskume sa zúčastnilo 1 000 respondentov.„Predpokladáme, že v realite môže byť toto číslo ešte vyššie, ľudia sa totižto k týmto aktivitám nie vždy priznávajú. Dostupnosť pirátskeho obsahu na internete zostáva stále problémom. Nielenže výrazne sťažuje prácu domácich tvorcov, ktorí už aj tak musia pri tvorbe bojovať s nedostatkom financií, ale toto vedomé porušovanie autorských práv následne aj zdražuje služby platiacim divákom,“ uviedla riaditeľka právneho oddelenia skupiny Markíza Lucia Tandlich.Z necelých 56 percent obyvateľov našej krajiny, ktorí pozerajú alebo sťahujú obsah z online platforiem, to necelých 48 percent z nich robí aspoň raz za týždeň a necelých 23 percent dokonca každý deň. Spoločnosti, ktoré majú na obsah zakúpené licencie alebo ho samé vyrábajú, takýmto spôsobom prichádzajú o obrovské sumy peňazí.„Zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na internete je riešené aj v slovenskom autorskom zákone. Prispela k nemu transpozícia európskej smernice, ktorou došlo k zavedeniu zodpovednosti prevádzkovateľov online platforiem na zdieľanie obsahu online. V stredu 24. júla 2024 zároveň vstúpila do účinnosti aj novela zákona o mediálnych službách, ktorou sa Rada pre mediálne služby stala národným koordinátorom digitálnych služieb regulovaných európskym nariadením o digitálnych službách,“ informovala ATVS. Rada tak po novom disponuje novou významnou kompetenciou súvisiacou so zabezpečením vymožiteľnosti práv a povinností v oblasti zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu porušujúceho autorské právo.Lucia Tandlich v súvislosti s tým uviedla, že dôležitá je edukácia verejnosti.„Rovnako, ako sa pristupuje k čiernym pasažierom vo verejnej doprave, malo by sa pristupovať aj k pirátstvu. Je dôležité si uvedomiť, že uvedeným prístupom môžete v konečnom dôsledku poškodiť aj samých seba tým, že si podobný obsah možno nabudúce už nebudete môcť pozrieť, pretože napr. už vôbec nevznikne. Našťastie sa zdá, že si to čoraz viac divákov aj uvedomuje,“ priblížila, pričom sa odvolala na výsledok z prieskumu, ktorý ukázal, že pre viac ako 42 percent ľudí je skôr dôležité alebo veľmi dôležité podporovať tvorcov a kreatívny priemysel využívaním legálnych služieb na sledovanie obsahu.