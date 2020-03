Pištej v Maskate dosiahol ďalší významný úspech, vo štvorhre triumfoval so Srbom Karakaševičom

Turnaj mal menej početnú účasť

Dvojica môže priniesť aj ďalšie úspechy



Štvorhra mužov - finále:

Ľubomír Pištej, Aleksandar Karakaševič (SR/Srb.) - Martin Allegro, Florent Lambiet (Belg.) 3:0 (8, 6, 6)





15.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský stolnotenisový reprezentant Ľubomír Pištej dosiahol ďalší významný úspech svojej kariéry. Úradujúci singlový šampión SR sa presadil na podujatí seriálu prestížnych stolnotenisových turnajov kategórie ITTF Challenge Plus Oman Open v ománskom Maskate, kde triumfoval vo štvorhre mužov po boku Srba Aleksandara Karakaševiča.Turnajom, ktorý bol pre koronavírus poznačený menej početnou účasťou i zastúpením jednotlivých krajín, prešli doslova ako nôž maslom.V troch stretnutiach nepustili svojim súperom ani set, v sobotu vyradili dva indické páry a v nedeľňajšom finále deblovej súťaže mužov zdolali najvyššie nasadené belgické duo Martin Allegro a Florent Lambiet 3:0 na sety (8, 6, 6). Pre Pišteja so skúseným ľavákom Karakaševičom je to premiérový spoločný titul."Víťazstvo vo štvorhre ma potešilo, chlapci predviedli priam dokonalý výkon, výsledok 3:0 hovorí za všetko. Táto ich spolupráca bude pokračovať minimálne do majstrovstiev Európy v Poľsku a tam sa môže stať v ich podaní všetko," komentoval triumf slovensko-srbskej dvojice reprezentačný tréner SR Jaromír Truksa, ktorý zároveň naznačil, že táto spolupráca ešte môže priniesť aj ďalšie úspechy.Slováci dosiahli v Maskate viacero úspešných výsledkov. V semifinále sa skončilo účinkovanie Barbory Balážovej s Tatianou Kukuľkovou vo štvorhre žien.Kukuľková neuspela v semifinále kategórie do 21 rokov. Vo dvojhre bolo slovenským maximom štvrťfinále, v ktorom boli Wang Jang a Barbora Balážová, Ľubomír Pištej prehral v osemfinále.