Pitnú vodu pre Rómov v Nováčanoch má zabezpečiť automat na karty

Ilustračná snímka.

Nováčany 30. augusta (TASR) – Pitnú vodu pre miestnu rómsku komunitu chce obec Nováčany v okrese Košice-okolie zabezpečiť prostredníctvom výdajne na čipové karty. Ako pre TASR povedal starosta obce Ján Štrbík, obecné zastupiteľstvo sa na tom zhodlo aj v súvislosti so znečistením vody v neďalekej studni.vysvetlil starosta.Podľa jeho slov je možným faktorom znečistenia vody v studni aj to, že niektorí obyvatelia si svoje príbytky a suché toalety postavili na vyschnutom koryte potoka.spresnil Štrbík.Ako povedal, obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít.uviedol Štrbík s tým, že odhadované náklady na jeho realizáciu sú vo výške okolo 15.000 eur.V obci Nováčany žije podľa starostu asi 220 Rómov. Ako povedal, okrem iného by vďaka výdajni na čipové karty bola pre nich pitná voda dostupnejšia.