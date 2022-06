Pivá a radlery z hurbanovského pivovaru získali sedem ocenení na súťaži Slovenská pivná korunka

O súťaži

3.6.2022 (Webnoviny.sk) -Po ročnej pauze zapríčinenej pandémiou sa opäť konala súťaž o najlepšie slovenské pivá. Odborná porota Slovenskej pivnej korunky hodnotila prihlásené vzorky v 11 kategóriách a medzi nimi bodovali aj pivá a radler z hurbanovského pivovaru.získal v kategórii Tmavé a polotmavé filtrované pivá zlatú pivnú korunku. V kategórii Nealkoholické pivá sa na popredné miesta dostalso ziskom striebornej pivnej korunky. V kategórii na Slovensku obľúbených svetlých ležiakov - Svetlé pivá filtrované (extrakt v pôvodnej mladine do 10 %) získal zlatú pivnú korunkoua bronzovú korunkuV kategórii Svetlé pivá filtrované (extrakt v pôvodnej mladine do 12 %) bodovalso ziskom bronzovej pivnej korunky. Rovnako bronz získalo v kategórii Ochutené alkoholické piváHurbanovské pivo opäť bodovalo aj medzi Miešanými nealkoholickými nápojmi typu radler, konkrétnezískal striebornú korunku.Odovzdávanie ocenení sa konalo po ročnej pauze, spôsobenej nepriaznivou pandemickou situáciou. Za značky z portfólia spoločnosti HEINEKEN Slovensko prevzala ocenenia Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov. "Ocenenia, ktoré získali naše pivá na prestížnej slovenskej degustačnej súťaži Slovenska pivná korunka 2022 si veľmi vážime. Patria všetkým kolegyniam a kolegom. Tešíme sa, že po istej pauze sme mohli opäť stráviť spoločné chvíle a vychutnať si pôžitok z piva v spoločnosti pivovarníkov, sladovníkov a priateľov piva. To, že naše pivá oceňujú nielen spotrebitelia, ale aj odborná porota, je pre nás dôkazom toho, že to, čo robíme, robíme najlepšie, ako vieme. Práca s pivom nás baví, pivo je nápoj, ktorý spája a my v HEINEKEN Slovensko veríme, že spoločne strávené chvíle inšpirujú svet k lepšiemu," uviedla H. Windisch.Súťaž Slovenská pivná korunka organizuje Slovenské združenie výrobcov piva a sladu od roku 2006, pričom od roku 2010 sa do súťaže zapájajú aj remeselné pivovary. Súťaž prebieha formou anonymnej degustácie, vďaka čomu je zachovaná objektivita a nezávislosť. Slovenská pivná korunka sa každoročne organizuje pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.Informačný servis