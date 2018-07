Pivovary reagujú na nové trendy: Slovákom chutia radlery aj retro pivá

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 26. júla (TASR) - Hoci slovenský pivný trh patrí dlhodobo k pomerne stálym, musí i tak čoraz viac reagovať na nové trendy. Spotreba piva totiž za posledné desaťročie stagnuje. Pivovary, aby zaujali, sa zameriavajú na rôzne špeciály či retro pivá alebo ponúkajú viac typov produktov v kategórii ciderov a rozširujú spektrum nealkoholických radlerov.Slováci sa čoraz viac sťahujú z krčiem do súkromia. Svedčia o tom štatistiky poukazujúce na nárast predaja piva v plechovkách. Možné však je, že si čoraz viac ľudí vychutnáva svoje obľúbené pivá v prírode, na posedeniach, chatách či priamo doma. Čoraz širšia paleta príchutí alebo pribúdajúca ponuka radlerov láka stále širší okruh potenciálnych zákazníkov. Tento trend potvrdzuje aj spoločnosť Heineken Slovensko.povedal pre TASR Karol France, obchodný sládok pivovaru v Hurbanove.Podľa jeho slov si Slováci radi doprajú rôzne pivné špeciály. Keď je niečo zaujímavé v ponuke, správny pivný štamgast musí prinajmenšom ochutnať, no pri dlhších posedeniach s priateľmi si stále radi doprajú najmä klasické ležiaky.Približne od roku 2015 kontinuálne rastie obľuba piva bez alkoholu a radlerov. Za týmto trendom je možné pozorovať rastúci počet ľudí vyznávajúcich rôzne prvky zdravého životného štýlu, ku ktorým patrí aj zodpovedný prístup k pitiu alkoholu, pivo nevynímajúc. Veľké pivovary tento prístup zákazníkov spravidla podporujú, ako to vidieť aj na ponuke v obchodoch.Zatiaľ posledným životaschopným trendom v slovenskom pivovarníctve sa stalo nadväzovanie na tradície, teda retro pivá. Vo svete sú prítomné už dlhšie, zvlášť v prípade etablovaných amerických značiek. V Európe mal tento trend pomalší nástup vďaka prítomnosti pív, ktoré sa varia v rovnakej podobe už viac ako storočie. Na Slovensku trend „retro pív“ odštartoval Heineken Zlatým Bažantom ’73 inšpirovaný varným listom z roku 1973. V ostatných týždňoch sa objavil ďalší retro variant z nitrianskeho pivovaru Corgoň Rekord. Nitrianska pivná značka zvolila obdobie prvej republiky, pivo je inšpirované rovnomenným ležiakom z 20. rokov minulého storočia.