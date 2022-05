Pizza Ristorante relaunch: Veľké veci začínajú malými zmenami

Zmena je krok vpred

Udržateľnosť



Rastlinný olej, ktorý je dôležitou súčasťou receptúry, pochádza z udržateľných zdrojov s označením Clean Label.



Mäso pochádza výlučne z overených zdrojov, ktoré zabezpečujú dobré podmienky pre zvieratá s označením Better Chicken Standard.



Chuť a kvalita



Lepšie nutričné hodnoty.



Nová receptúra cesta obsahuje o 30 % viac vlákniny a 18 % menej rastlinného oleja.



Pizza dostala nový mierne nepravidelný a lákavejší tvar cesta, ktorý podčiarkuje charakter pizze.



Prvotriedne suroviny zostali, ale vylepšili a optimalizovali sa ingrediencie u niektorých druhov (napr. syr so znížením obsahom tuku, viac plátkov rajčín, pesto vyrobené z najkvalitnejšieho olivového oleja a pecorina, červené chilli papričky namiesto cibule a pod.). U niektorých druhov sa zvýšila aj gramáž výrobku.



Bez aditív a konzervantov.



Nový dizajn obalu

Nová chuťová symfónia pre všetkých labužníkov

Mrazená neznamená zlá

Ako správne upiecť pizzu Ristorante



Zohrejte rúru z oboch strán pri elektrickej rúre na 220 °C a pri teplovzdušnej rúre na 200 °C.

Odstráňte ochrannú fóliu a vložte zmrazenú pizzu do rozohriatej rúry.

Pizzu pečieme 9 až 13 minút na mriežke v spodnej tretine rúry. Následne nám už neostáva nič iné, ako si vychutnať dokonalý gurmánsky zážitok v príjemnej atmosfére a v kruhu najbližších.



Kde si Pizzu Ristorante kúpite a koľko stojí?

* Zdroj: 1&2 Technomic 2019 Pizza Power Report: A State-of-the-Industry Analysis 2 Mintel 3 Instagram

** Zdroj: GFK, 2Q 2021 report

2.5.2022 (Webnoviny.sk) -Pizza je dlhodobo obľúbeným jedlom na celom svete a naprieč všetkými generáciami. Podľa štatistik až 83 % svetovej populácie konzumuje pizzu aspoň raz za mesiac. Ďalej sa ukázalo, že až 40 % mileniálov si myslí, že pizza je "najlepšie jedlo na svete".* Prečo je tomu tak? Práve z dôvodu, že pizza sa odjakživa spája s pôžitkom, radosťou, zábavou a v neposlednom rade s emóciami, ktoré spájajú ľudí.Tento fakt dokazuje aj marketingový koncept prepojenia pizze Ristorante s romantickými emóciami, ktorý úspešne a efektívne funguje už viac ako 20 rokov. Zároveň vďaka pravidelným inováciám a neustálemu rozširovaniu sortimentu o atraktívne druhy si získali priazeň aj u slovenských spotrebiteľov. Podľa štatistík si na Slovensku až 30 % spotrebiteľov vychutná mrazenú pizzu aspoň raz za mesiac a až 42 % Slovákov kupuje pizzu Ristorante opakovane**Spoločnosť Dr. Oetker, ktorá je lídrom na trhu hlbokozmrazených pízz, kráča po ceste rastu. Tá so sebou prináša aj potrebné zmeny reflektujúce nové trendy a novovzniknuté požiadavky spotrebiteľov, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoje zdravie a udržateľnosť. Poďme sa spolu pozrieť, čo všetko sa zmenilo:Citlivo upravený vizuál obalu, ktorý jednoznačnejšie definuje pizzu Ristorante tak, ako ju zákazníci spoznajú.Čerstvý závan do rodiny Ristorante prináša aj novinka -ktorá si okamžite získa vaše srdce! Nechajte sa rozmaznávať a roztancujte svoje chuťové poháriky vďaka dokonalému spojeniu tenkého chrumkavého cesta s jemne nepravidelnými okrajmi a prvotriednej salámy na štedrom paradajkovom základe. Je doplnená o jemnú mozzarellu a pesto, vyrobené z najlepšieho oleja a pecorina, ktoré robia túto pizzu neodolateľnou pre každého. Vylepšená receptúra so sebou prináša aj menej tuku, viac vlákniny a ideálne nutričné hodnoty. Ak si vyberiete pizzu, ktorej nosnou prísadou je saláma, najlepšie si ju vychutnáte v kombinácii s červeným suchým odrodovým vínom – Frankovkou modrou. Vyskúšajte a premeňte tak aj bežný deň na výnimočný!Pokiaľ nie sú niektoré čerstvé potraviny skonzumované ihneď po zbere, postupne dochádza k strate ich chuti a nutričnej hodnoty.To je dôvod, prečo majú hlbokozmrazené výrobky často vyšší podiel vitamínov než tie čerstvé.Zdá sa vám, že nič jednoduchšie nemôže byť ako príprava hlbokozmrazenej pizze? Máte pravdu. Avšak aj pri príprave týchto druhov pízz je potrebné dodržať pár kľúčových zásad. Aby vaša pizza Ristorante chutila tak vynikajúco ako v pravej talianskej reštaurácii, odporúčame pizzu piecť horným a spodným ohrevom namiesto konvekcie. Takto získate mimoriadne chrumkavé cesto, zachováte šťavnatosť oblohy a syr sa roztopí rovnomerne po celom povrchu pizze. Presný postup pečenia nájdete v nasledujúcich bodoch:Pizze s pravou chuťou Talianska, plné kvalitných surovín, na ktorých si pochutnáte s celou vašou rodinou, partnerom či najbližšími, môžete nájsť v mraziarenských boxoch vo všetkých väčších hypermarketoch.Odporúčaná maloobchodná cena Dr. Oetker Pizza Ristorante: 2,89 €Odporúčaná maloobchodná cena Dr. Oetker Pizza Ristorante Duopack: 4,99 €Pamätajte si, ideálny pár môžete vytvoriť nielen s partnerom, ale aj s vašou obľúbenou Pizzou Ristorante. Prajeme vám množstvo zábavy v kuchyni, nezabudnuteľné romantické chvíle a dobrú chuť!Viac informácií o svete Pizze Ristorante nájdete na TU. Informačný servis