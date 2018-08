Pjanič predĺžil zmluvu s Juventusom do roku 2023

Na snímke uprostred hráč Juventusu Miralem Pjanič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 22. augusta (TASR) - Stredopoliar Miralem Pjanič predĺžil zmluvu s talianskym majstrom Juventusom Turín až do júna 2023. Reprezentant Bosny a Hercegoviny prišiel do klubu v roku 2016 z rímskeho AS, predtým obliekal aj dres Olympique Lyon.Podľa denníka La Gazzetta dello Sport zarobí za sezónu 6,5 milióna eur, v Juventuse berú viac iba Cristiano Ronaldo a Paulo Dybala. V lete mali o 28-ročného hráča údajne veľký záujem veľkokluby Manchester City, Chelsea, Real Madrid, či FC Barcelona.