Plač miliónov hladných stúpa do neba, povedal pápež a vyzval Rusko k návratu k čiernomorskej obilnej dohode

Plač hladných stúpa do neba

Zelenskyj privítal pápežovu výzvu





Moskva od kľúčovej iniciatívy odstúpila 17. júla s odôvodnením, že jej bránia v primeranom vývoze vlastných potravín. Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že hlavný cieľ dohody, a teda dodávky obilia krajinám v núdzi, sa nepodarilo zrealizovať. Po odstúpení Rusko spustilo sériu útokov na obilné zásoby v kľúčových ukrajinských mestách vrátane Odesy a podľa britskej veľvyslankyne pri OSN Barbary Woodward zničilo 60-tisíc ton obilia, čo by stačilo na nakŕmenie 270-tisíc ľudí na rok.Putin medzičasom sľúbil africkým krajinám obilie zadarmo. OSN varovala, že to nevyváži odstúpenie Ruska od iniciatívy.

30.7.2023 (SITA.sk) - Pápež František v nedeľu vyzval Rusko, aby sa vrátilo k čiernomorskej obilnej iniciatíve. Dohoda, ktorú vlani sprostredkovali Turecko a Organizácia Spojených národov (OSN) , umožňovala vývoz potravín z ukrajinských čiernomorských prístavov a zmierňovala dopad vojny na Ukrajine na svetové zásoby potravín. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Hlava katolíckej cirkvi v nedeľu vyzvala veriacich, aby sa neprestávali modliť „za utrápenú Ukrajinu, kde vojna ničí všetko, aj obilie. A to je vážna urážka Boha, pretože obilie je od neho dar na nakŕmenie ľudstva a plač miliónov hladných bratov a sestier stúpa do neba“.„Vyzývam mojich bratov, orgány Ruskej federácie, aby sa obnovila čiernomorská iniciatíva a obilie sa mohlo bezpečne prepravovať,“ dodal pápež.Pápežovu výzvu privítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje denník The Guardian.„Reakcia svetových náboženských vodcov na ruský raketový teror a ničenie ukrajinských poľnohospodárskych produktov je mimoriadne dôležitá na ochranu celého sveta a najmä národov Afriky a Ázie, ktoré najviac trpia hrozbou hladu, potravinovou krízou. Ukrajina je a bude garantom svetovej potravinovej bezpečnosti,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Zároveň poznamenal, že kľúčové je teraz zastaviť ruský teror a plne prijať mierový plán.