Plačková s manželom do väzby nepôjdu, prokurátor stiahol sťažnosť voči rozhodnutiu súdu

Späťvzatie sťažnosti prokurátora

Po akcii Chikara obvinili spolu 15 osôb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR zrušil verejné zasadnutie vo veci obvineného Reného Strausza a ďalších osôb obvinených v rámci kauzy zločineckej skupiny zaoberajúcej sa drogovou trestnou činnosťou pôvodne vytýčené na štvrtok 7. októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.„Termín verejného zasadnutia je, vzhľadom na späťvzatie sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, zrušený," uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v tomto prípade vo štvrtok 30. septembra rozhodol o vzatí do väzby šiestich osôb, ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Dôvodom väzby u obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba.Štyri osoby, medzi ktorými bola aj influencerka Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René Strausz, súd do väzby nevzal. Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie.Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby.Rozhodnutie súdu bolo voči dvom osobám prepusteným zo zadržania právoplatné, prokurátor pôvodne podal sťažnosť voči nevzatiu do väzby dvoch osôb, zvyšných šesť obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby. O ich sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR neverejne.Po akcii Chikara policajti obvinili spolu 15 osôb pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.