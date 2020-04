Plameniaky udržujú dlhoročné priateľstvá a držia sa vo svojej „partii“, zistili britskí vedci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2020 - Plameniaky majú medzi sebou veľmi zložitú sieť vzťahov, nadväzujú dlhoročné priateľstvá, ale tiež majú aj svojich dlhoročných rivalov. Tvrdí to na základe svojho päťročného výskumu tím britských ornitológov pod vedením Paula Rosea z Exeterskej univerzity.Plameniaky podľa vedcov najradšej trávia čas v spoločnosti "najbližších priateľov", teda v skupinách so štyrmi až piatimi jedincami, ktoré sa dlhé roky nemenia. Tieto skupinky sa vyhýbajú iným "partiám", s ktorými majú často konflikty.Jednotlivé jedince plameniakov majú okrem toho podľa Rosea a jeho tímu aj mnoho špecifických individuálnych vlastností.Niektorí sú pri zháňaní potravy agresívni a vrhajú sa rýchlo a bezohľadne do miest, kde je nejaká k dispozícii. Iné jedince zvyknú naopak pasívne zostávať na okraji kŕdľa a snažia sa nepliesť ostatným pod nohy.