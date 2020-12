Plán obnovy by mohol zlepšiť aj podnikateľské prostredie na Slovensku, ministerstvo má jasné ambície

Plán

obnovy

by

Sledovanie vývoja nákladov na podnikanie

Plán obnovy môže pomôcť i v rozvoji digitalizácie

Plán

obnovy

by

Zmenami môžu prejsť aj ďalšie oblasti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.12.2020 (Webnoviny.sk) -mohol pomôcť zlepšiť aj podnikateľské prostredie na Slovensku. Ako na online diskusii k plánu obnovy uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec , základnou ambíciou rezortu je znižovať regulačné zaťaženie podnikateľov.K tomu by mali prispieť antibyrokratické balíčky, avšak podľa Oravca je mimoriadne dôležité nielen odstraňovať už existujúce prekážky podnikania, ale najmä predchádzať ich vzniku."Teda vniesť inováciu do legislatívneho procesu, princíp one-in - two-out, aby sme vychytali čo najviac problémom skôr, ako vzniknú, " skonštatoval.Zároveň je podľa Oravca mimoriadne dôležité sledovať celkový vývoj nákladov na podnikanie."Ak teda ministerstvo predkladá nejaký zákon a ten zvyšuje náklady na podnikanie, musí ich kvantifikovať a zároveň predložiť možnosti zníženia nákladov podnikateľov na úkony súvisiace s jeho rezortom," objasnil s tým, že ide o prípravu na to, aby sa na Slovensku podarilo zastropovať regulačné zaťaženie podnikania.Následne by malo prísť aj k jeho znižovaniu, a to prostredníctvom zásady, že ak štát zvýši v určitej oblasti zaťaženie o jedno euro, musí ho zároveň v inej znížiť o dve eurá.podľa poradcu ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Jána Hargaša mohol pomôcť malým a stredným podnikom aj v rozvoji digitalizácie.Konkrétne spomenul vznik centier digitálnych inovácií. Tie by podnikateľom pomáhali, aby zistili, čo vlastne digitalizácia obnáša, ako by im vedela v ich podnikaní pomôcť alebo aké majú v tej oblasti možnosti rozvoja.Štátny tajomník rezortu hospodárstva v súvislosti s plánom obnovy zdôraznil, že podnikateľského prostredia sa veľmi úzko dotýkajú aj ďalšie oblasti, ktoré môžu vďaka zdrojom z Európskej únie prejsť zmenami. Ako príklad spomenul aktuálne problémy s pomalou prácou súdov, či polície."Toto sú všetko parametre, ktoré nám pomôžu ochrániť poctivých podnikateľov pred tými nepoctivými," objasnil Oravec. Za mimoriadne dôležité považuje aj reformu školstva a orientáciu na vedu, výskum a inovácie.