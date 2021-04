Plán obnovy je veľké sklamanie, kritizuje Klub 500 a vytýka mu prípravu za zatvorenými dverami

Návrh opatrení nesmeruje k cieľu

Obnova ekonomiky po kríze

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý v stredu schválila vláda, je podľa Klubu 500 neúplný a nenapĺňa svoje základné poslanie. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov upozorňuje, že v pláne chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu či konkurencieschopnosti.Absentuje v ňom podľa nich aj podpora priemyslu, poľnohospodárstva a potravinárstva či inovácií. Klub 500 je podľa zverejneného stanoviska sklamaný, že dokument sa prijímal za zatvorenými dverami a bez diskusie so zástupcami podnikov, ktoré napĺňajú štátny rozpočet. Finálnu podobu materiálu označil za „veľké sklamanie".„Dokument sa pripravoval za zatvorenými dverami, bez diskusie a tak podľa nášho názoru aj vyzerá. Pýtame sa, ako sa dá obnovovať ekonomika bez podpory tých, ktorí napĺňajú štátny rozpočet?! To je úplne základným pilierom, bez ktorého akékoľvek návrhy na papieri nedávajú žiadny zmysel,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Zamestnávatelia zároveň tvrdia, že slovenský návrh opatrení vôbec nesmeruje k cieľu, ktorý mal dosiahnuť.„Klub 500 považuje prehľad reforiem a investícií za neúplný, ktorý nie je navyše v súlade s logikou obnovy ekonomiky po kríze,“ doplnil Gregor.Slovensko môže oficiálne predložiť Európskej komisii svoj plán obnovy. Vláda ho totiž na svojom stredajšom rokovaní s pripomienkami schválila. Konečný termín pre zaslanie finálnej verzie plánu je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, a to 30. apríl.Do roku 2026 sa má prostredníctvom plánu na Slovensku preinvestovať vyše šesť miliárd eur. Prioritami sú vzdelávanie, veda a výskum, zelená ekonomika, zdravotníctvo, verejná správa a digitalizácia.