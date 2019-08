Plán USA kúpiť Grónsko je ako medzinárodné nakupovanie, znie z Kremľa

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 22. augusta (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov opísal vo štvrtok plány Spojených štátov kúpiť Grónsko ako medzinárodné nakupovanie a prisľúbil, že Rusko nebude zasahovať do tejto záležitosti.povedal Peskov novinárom.Podľa agentúry TASS Peskov neodpovedal na otázku, či Moskva považuje takéto plány Washingtonu za súčasť vojny o arktické zdroje.dodal.Americký prezident Donald Trump 19. augusta oznámil, že USA majú záujem o kúpu Grónska, autonómneho regiónu Dánskeho kráľovstva. Podľa jeho slov je to "veľký obchod s nehnuteľnosťami".Grónske a dánske úrady uviedli, že Grónsko má záujem o spoluprácu so Spojenými štátmi, ale nie je na predaj.Z dôvodu odmietnutia diskutovať o tejto téme Trump zrušil svoju schôdzku s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Schôdzka sa mala konať v Dánsku začiatkom septembra.