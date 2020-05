PLANEO Elektro je opäť dostupné na 50 miestach pre všetkých Slovákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2020 (Webnoviny.sk) -Otvorením obchodných centier sa pre obchody zavŕšilo čakanie na uvoľnenie preventívnych opatrení súvisiacich s koronavírusom. „Zostáva ešte malé obmedzenie priestoru vyhradeného pre jedného zákazníka na 15 m, to však pre nás nepredstavuje výraznú prekážku,“ hovorí Peter Matuška, riaditeľ maloobchodnej siete PLANEO Elektro.Všetkých päťdesiat predajní PLANEO Elektro bolo od 16. marca zatvorených. Pre elektropredajcu to znamenalo okamžité presmerovanie aktivít a výrazné posilnenie webu planeo.sk, kde sa tržby zvýšili až o 300 %. Firme to však želaný efekt neprinieslo. „Až 80 % realizovaných predajov pokrývali naše predajne. Hoci predaj cez e-shop raketovo vystrelil hore, predajňami nastolený trend nedokázal udržať,“ hovorí Matuška. „Energia a investície, ktoré sme do online predaja vložili, sa však určite nestratia. Naďalej budeme pokračovať vo zvyšovaní zákazníckeho komfortu pri nakupovaní online. V prevádzke tiež zostáva 50, ktoré sme zriadili počas zavedených obmedzení,“ dodáva.V PLANEO Elektro si teda na svoje prídu všetci tí, ktorí si tovar najprv radi prezrú, skonzultujú s odborne vyškoleným personálom, porovnajú značky a modely. „Nakupovať za najlepšie ceny umožňuje aj vernostný program „“, v rámci ktorého môžu jej držitelia využiť špeciálnu ponuku, určenú len pre túto vernostnú kartu,“ upozorňuje šéf siete elektropredajní Peter Matuška na ďalší z výhodných bonusov PLANEO Elektro.Informačný servis