PLANEO Elektro ponúka svoj vystavený tovar za výhodné ceny

Čo napríklad na vás v regáloch čaká?

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Tovaru, vystavenému v predajniach PLANEO Elektro, nič nechýba. Teda iba okrem rozdielu v cene, pretože teraz ho kúpite s poriadnou zľavou!Najrozšírenejšia sieť elektropredajní PLANEO Elektro zmenila svoje kamenné prevádzky na výdajne e-shopu planeo.sk . Okrem pravidelne prebiehajúcich zliav a denných extra ponúk prináša do 14. februára 2021 aj super ceny na vystavený tovar. "Tovar nebol používaný, iba vybalený a umiestnený do regálov našich predajní, ktoré sú už žiaľ niekoľko týždňov zatvorené. Na vystavený tovar sa vzťahuje plná záruka, takže sa naši zákazníci nemusia ničoho obávať," hovorí riaditeľ maloobchodnej siete PLANEO Elektro Peter Matuška.V ponuke je viac ako 500 kusov spotrebnej elektroniky, veľkej a malej bielej techniky, čiernej techniky, ako aj iných potrieb do domácnosti a záhrady. Vybraný produkt je potrebné rezervovať na konkrétnej predajni, kde sa aktuálne nachádza. Akcia trvá do 14.2.2021, alebo do vypredania zásob.Robustný celokovový kuchynský robot SENCOR STM 7870GG s kovovými prevodmi a s extrémne výkonným 1000 W motorom, na ktorý dáva výrobca záruku až 6 rokov. K tomu odolné nádoby, nástavce, špeciálna hnetacia metla FLEXI, mlynček na mäso, nástavec na klobásky a ďalšie užitočné súčasti. Vezmite si ho z regála za 229 eur a ušetríte 160 eur.LED televízor LG 65UN7000 s uhlopriečkou 164 cm, 4K UHD displejom, obrazom HDR 10/HLG, rozlíšením 3840 x 2160, 20 W hudobným výkonom, internetovým prehliadačom, pripraveným Google Asistentom a Alexou a s ďalšími technickými vychytávkami. Za vystavený kus zaplatíte v akcii 549 eur.Spredu plnená práčka PHILCO PL1062 Chiva energetickej triedy A++ so spotrebou energie 0,95 kWh a vody 49 l pojme na jedno pranie až 6 kg bielizne. Disponuje obľúbeným rýchlym programom 15´, samozrejmosťou je ochrana proti pretečeniu či detská poistka. Vystavený kus kúpite za 159 eur.Kontaktný sendvič gril SAGE SSG 600BSS s troma možnosťami výškového nastavenia grilovacích dosiek pre ideálny tlak na sendvič spraví dva sendviče naraz. Zaoblené rohy a prémiový nepriľnavý povrch sú zárukou jednoduchého čistenia. Kúpte si vystavený kus za 59,99 a ušetríte 49,01 eur.Poriadok na dvore a v záhrade spraví záhradný drvič FIELDMANN FZD 4005-E . S príkonom motora 2500 W produkuje drvený odpad s priemerom 4 cm. Súčasťou balenia je aj vak na drvený odpad, kolieska uľahčia manipuláciu. Ušetrite vyše 34 eur a kúpte si vystavený za 54,99 eur.Informačný servis