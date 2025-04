Plánované projekty na pomoc Rómom nie sú neefektívnym míňaním peňazí, Daško vyvrátil viaceré fámy

Hlavné aktivity projektu

Poslanec Vladimír Ledecký kritizoval, že sa vláda chystá "rozhajdákať" miliardu eur pod zásterkou pomoci Rómom. Chystané projekty podľa neho však Rómom nijako nepomôžu. Kompetentní podľa slov Ledeckého ani nevedia odpovedať, na čo presne sa tieto peniaze použijú. Ako upozornil, z celého akčného plánu ide len 125 miliónov na infraštruktúru a dlhodobé investície, ktoré by mali byť podľa neho prioritou.



"Zvyšok sú rôzne štúdie, školenia a investície, ktoré tu neostanú. Tieto projekty nemajú žiadnu udržateľnosť," upozornil Ledecký a vyzval vládu, aby akčný plán kompletne prerobila, aby investície smerovali do toho, čo ľuďom naozaj pomôže.



Investícia 20 miliónov eur na Mediálny dom v Banskej Bystrici je podľa poslanca najbizarnejšou investíciou, pretože v tesnej blízkosti nie sú žiadne významné rómske osady. Súčasne je toho názoru, že Mediálny dom ľuďom v osadách nijako nepomôže. "Vláda minie peniaze a ľudia v osadách budú aj ďalej piť vodu z potoka," vyhlásil Ledecký.



Za pochybný považuje aj projekt výsadby stromov pri osadách za 60 miliónov eur. "Rómovia z osád bežne sadia stromy. Cena práce za výsadbu jedného stromčeka je 30 centov. Za 60 miliónov by mali vysadiť 200 miliónov stromov. Štátne lesy by to vysádzali desať rokov!" podotkol Ledecký, podľa ktorého tak ide o nezmyselný predražený projekt.





29.4.2025 (SITA.sk) - Plánovaná pomoc pre Rómov má zmysel, splnomocnenec vlády pre rómske komunity vyvrátil fámy. Informoval o tom Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity s tým, že je potrebné opätovne informovať verejnosť o tom, že plánované projekty, ktoré majú pomôcť rómskej komunite nie sú neefektívnym míňaním peňazí.Úrad vysvetlil, že údajná "výsadba stromčekov", ako to interpretujú opoziční poslanci, je v skutočnosti dôležitý multirezortný projekt s názvom Revitalizácia územia v blízkosti osídlení marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a ohrozených skupín.Prvou hlavnou aktivitou tohto projektu je pritom Revitalizácia zanedbaného a znečisteného územia v intravilánoch a extravilánoch obcí s prítomnosťou MRK. Cieľom je odstrániť nezákonne umiestnený komunálny odpad v chránených krajinných oblastiach v blízkosti osídlení MRK, a to v nadväznosti na zamestnávanie znevýhodnených a ohrozených skupín.Druhou hlavnou aktivitou je Podpora pestovania a ochrany lesa v oblastiach v blízkosti osídlení MRK a rómskych komunít (RK), v nadväznosti na sociálnu integráciu MRK a RK, prostredníctvom ich zamestnávania v lesnom hospodárstve. Do tohto projektu je zapojený Úrad vlády SR ministerstvo práce , a tiež rezorty životného prostredia Splnomocnenec upozornil, že suma určená pre tento projekt sa týka všetkých uvedených rezortov, a teda nejde o žiadnu výsadbu stromčekov za 60 miliónov eur, ktorá je financovaná výhradne prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity."Mediálny dom je druhou dezinterpretovanou témou, prostredníctvom ktorej je verejnosť, najmä rómska komunita zavádzaná, že ide o bezúčelové plytvanie peňazí z eurofondov," upozornil Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Vysvetlil, že financovanie tohto projektu nebolo zahrnuté medzi projekty financované z európskych zdrojov."Naopak, ak by uvedený projekt v nastávajúcom období našiel širšiu podporu, jeho financovanie je plánované z iných zdrojov, pričom nie je vylúčené najmä financovanie z prostriedkov donorov," priblížil úrad s tým, že Mediálny dom je projekt, ktorý je zameraný na tvorbu osvetových a vzdelávacích nástrojov a kampaní, ktoré podporia aktivity v kapitolách vzdelanie, zdravie, zamestnanosť, bývanie a boj s protirómskym rasizmom.Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško podotkol, že na Slovensku žije 500 až 700-tisíc Rómov. Ide tak podľa neho o významnú menšinu, ktorá má však minimálny mediálny priestor, a to len v rámci národnostného vysielania vo verejnoprávnom médiu."Opomenúť nemožno ani skutočnosť, že iné médiá nedávajú MRK priestor na prezentovanie pozitívnych tém a sú medializované najmä v kontexte negatívnych alebo tragických udalostí. Verejnosť tak nemá možnosť dozvedieť sa aj o pozitívnych výsledkoch práce s MRK, projektoch a ich prínosoch a o živote Rómov, ktoré môžu mať významný pozitívny vplyv na ich obraz v spoločnosti a celkové spoločenské vnímanie," doplnil Daško.Mediálny dom je teda podľa úradu splnomocnenca jednou z foriem pre dosiahnutie vyššej informovanosti a vzdelanosti. V prípade, že by si projekt nenašiel širokú podporu a finančné zdroje, jeho realizácia sa presunie na ďalšie obdobie.Daško súčasne upozornil, že v prípade oboch tém ide o súčasť politického boja, nie o skutočnú pomoc Rómom. Poslanca Vladimíra Ledeckého SaS ), ktorý projekty na pomoc Rómom kritizoval, Daško osobne pozval na Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a ponúkol mu sprístupnenie všetkých dokumentov s vysvetlením všetkých podrobností projektov, vrátane ich financovania."Poskytol som mu aj svoje telefónne číslo. Dodnes sa neozval a náš úrad nenavštívil. Napriek tomu naďalej šíri dezinformácie, ktoré verejnosť, najmä rómsku komunitu zneisťujú a vyrušujú," uzavrel Daško.