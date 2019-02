Plánované sťahovanie vodohospodárskeho podniku sa samospráve nepáči

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Štiavnica 1. februára (TASR) - Podnikové riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., plánujú z Banskej Štiavnice presťahovať do Banskej Bystrice. SVP hovorí v súvislosti so sťahovaním o optimalizačných zmenách, ktoré čakajú celý podnik. Hovorca podniku Marián Bocák uviedol, že po vykonaných auditoch robí podnik aj iné kroky, ktoré sú zamerané na centralizáciu a optimalizáciu podporných, prevádzkových a manažérskych činností.podotkol Bocák.Riaditeľstvo podniku plánujú presťahovať do veľkej administratívnej budovy, ktorú získal podnik na tento účel od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Budovu aktuálne vodohospodári rekonštruujú, umiestniť chcú do nej zlúčené podporné útvary SVP pre pôsobnosť celého Slovenska, ako aj odštepný závod Banská Bystrica.podotkol Bocák.Konkrétny prínos bude podľa jeho slov prestavovať aj zmena sídla podnikového riaditeľstva. Tá prispeje k zlepšeniu situácie jeho zamestnancov, keďže 70 z celkového počtu 119 zamestnancov podnikového riaditeľstva do Banskej Štiavnice dochádza.skonštatoval Bocák s tým, že zároveň s výraznými ťažkosťami obsadzujú voľné miesta, pretože záujemcov odrádza cestovanie do Banskej Štiavnice.O konkrétnych termínoch je podľa SVP v súčasnosti problematické hovoriť, keďže budú tieto kroky závisieť od procesu verejného obstarávania.dodal Bocák.Zároveň podotkol, že v Banskej Štiavnici budú aj naďalej pôsobiť organizácie v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, a to Slovenské banské múzeum a Štátna ochrana prírody SR, správa chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, ktoré by mali byť personálne posilnené. Rovnako tam zostane pôsobiť aj pracovisko SVP pri tajchoch.Plánované sťahovanie podnikového riaditeľstva SVP sa nepáči miestnej samospráve. Primátorka Nadežda Babiaková sa preto obrátila na ministra životného prostredia, ale aj premiéra. Vyžiadala si aj výsledky auditu, na základe ktorého by sa mal podnik sťahovať. So sťahovaním však nesúhlasí, hovorí, že podnik má v Banskej Štiavnici svoje opodstatnenie.priblížila Babiaková s tým, že argumenty o dochádzaní zamestnancov tak neobstoja.Od svojho vzniku v roku 1997 sídlil SVP v Banskej Štiavnici. V roku 2008 sa však presťahoval do prenajatých priestorov v Žiline. Do Banskej Štiavnice sa vrátil v roku 2010 na základe rozhodnutia vtedajšieho ministra životného prostredia Jozefa Medveďa.