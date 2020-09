Plánuje vláda zrušiť súkromné zdravotné poisťovne? Zisťovali sme, čo by to znamenalo pre pacientov

Takýto krok by však veštil zánik súkromných zdravotných poisťovní.

Vláda má v pláne viaceré zmeny

Podľa Martina Kalužáka z mediálneho tímu OĽANO je ambícia prehodnotiť možnosti zmien daňovo-odvodového systému, s cieľom jeho zjednodušenia a zefektívnenia, zabezpečenia vyššej právnej istoty a odbúrania nadmernej administratívnej záťaže, zakomponovaná aj v Programovom vyhlásení vlády.

„Vládne strany tiež v Programovom vyhlásení vlády deklarovali snahu obnoviť reformný zámer zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov (UNITAS) s cieľom zaviesť výber daní a poistného jednou inštitúciou, ktorou bude Finančná správa SR,“ spresnil pre portál vZdravotníctve.sk.

Vláda by tiež podľa neho chcela nahradiť „desiatky neprehľadných daňových a odvodových úľav a výnimiek fungujúcich podľa odlišných pravidiel adresnejším a jednoduchším riešením.“

Ako však upozornil, o podrobnostiach je zatiaľ predčasné hovoriť, pretože budú záležať od politických dohôd v koalícii.

Podobná diskusia bola aj za Fica

Na názor k vytvoreniu jednej spoločnej zdravotnej a sociálnej poisťovne sme sa spýtali analytika Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušana Zachara.

„Ak nehovoríme o jednotnom výbere poistenia pri ponechaní plurality zdravotných poisťovní, ale o úplnom zrušení systému viacerých zdravotných poistení a nastolení jednej poisťovne, ktorá by vyberala, ako aj rozdeľovala okrem iného aj peniaze z verejného zdravotného poistenia, tak podobnú neplodnú diskusiu sme tu už mali za čias Roberta Fica,“ zhodnotil nápad Zachar.

Podľa analytika takéto diskusie negarantujú pacientom lepšiu zdravotnú starostlivosť a sú výhodné len pre vládnucich politikov, ktorí takto získavajú politickú agendu a prostredníctvom nej zahlcujú verejnú diskusiu či prekrývajú skutočné problémy slovenského zdravotníctva.

„Aj keby sme zmenili systém sociálneho a zdravotného poistenia na unitárny, tak by to bez odškodnenia majiteľov súkromných zdravotných poisťovní nešlo. Bez odškodnenia by sme sa totiž blížili k znárodneniu,“ myslí si Zachar.

Unitárny systém preferuje väčšina slovenských politikov

Z podcastu, ktorý na sociálnej sieti zverejnil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) vyplynulo, že konkurencia v zdravotnom poistení má svoj význam.

Ako sa však domnieva analytik Martin Vlachynský z INESS, „drvivá väčšina slovenských politikov buď verejne, alebo tajne preferuje unitárny systém, to znamená jednu zdravotnú poisťovňu.“

Príčinou je fakt, že nad takýmto systémom je jednoduchšie mať politickú moc, nakoľko ani poistenci nemajú možnosť inej voľby. V praxi však podľa neho vidíme, že za posledné roky sa nemalá časť slovenských poistencov presunula z jednej veľkej štátnej poisťovne do dvoch súkromných.

„O pár dní skončí prepoisťovacia kampaň pre tento rok a dozvieme sa výsledok. Dovolím si tipnúť, že opäť uvidíme úbytok poistencov zo štátnej poisťovne. Čiže myslím si, že Slováci svojím konaním jasne dávajú najavo, že sú radi za konkurenciu v zdravotnom poistení a využívajú ju,“ povedal Vlachynský.

Podľa Dôvery by došlo k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti

„Uvedené úvahy vnímame v kontexte aktuálnej situácie na politickej scéne. Domnievame sa, že majú slúžiť na prekrytie medializovaných správ z posledných dní,“ komentoval ideu jednotnej poisťovne PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

Podľa neho nejde o novú myšlienku, ale ideu, ktorá sa objavila už pred desiatimi rokmi.

„Efektívnosť výberu poistného by sa nezlepšila, administrácia platieb odvodov je na minimálnej úrovni už dnes – stačí pár klikov. Výsledkom tohto kroku by bolo zhoršenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov,“ dodal.

Návrat do socialistickej reality, hodnotí Union

Zlúčenie sociálnej a zdravotnej poisťovne nevníma ako dobrý krok ani zdravotná poisťovňa Union.

„Doterajšie negatívne skúsenosti s hospodárením štátnych subjektov nenaznačujú, že by bol štát dobrý hospodár. Prípadné spájanie peňazí na zdravotné a sociálne poistenie v jednom štátnom kolose vnímame ako nešťastný nápad,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Doplnila, že vznik takéhoto štátneho kolosu bez konkurencie by spôsobil návrat do socialistickej reality s centrálnym riadením, bez záujmu zvyšovať kvalitu a prinášať pridanú hodnotu pre klienta.

V dôsledku toho by o všetkých finančných zdrojoch rozhodovala jedna štátna poisťovňa a jedno vedenie. To by podľa Unionu spôsobilo, že „niektoré subjekty by boli uprednostňované, zvýšilo by sa riziko úplatkárstva či nátlaku a financovanie by nemuselo byť spravodlivé.“

„Ak by zmizla zdravá konkurencia, nebol by tu tlak na znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity – teda pre občanov by to nemalo žiadny pozitívny prínos,“ uzavrela Dupaľová Ksenzsighová s tým, že nedávny prieskum agentúry MN Force poukázal na to, že Slováci chcú mať možnosť voľby zdravotnej poisťovne.