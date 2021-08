Plánujete cestu do Čiernej Hory? Ministerstvo odporúča Slovákom mať papierovú formu potvrdení či testy

Možnosťou je aj test na protilátky

Stále je bezpečnou krajinou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici odporúča cestujúcim do Čiernej Hory zabezpečiť si papierovú formu potvrdení a testov potrebných pre vstup do krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Platí to pre tých, ktorí do Čiernej Hory vstupujú z inej ako bezpečnej krajiny. Tí sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín.Ďalšou možnosťou je negatívny test na protilátky nie starší ako 30 dní alebo výsledok antigénového testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Vstup je možný aj pre očkovaných a pre tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali.Naďalej platí, že SR je z pohľadu Čiernej Hory bezpečnou krajinou a vstup do nej je možný bez obmedzení, pokiaľ sa cestujúci pred vstupom do Čiernej Hory zdržiaval najmenej 15 dní v bezpečnej krajine.V Čiernej Hore je povinné nosenie rúšok v interiéri, túto povinnosť majú aj deti od päť rokov veku. V exteriéri je rúško povinné tam, kde nie je možné dodržiavať dvojmetrové rozostupy.