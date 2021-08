Plánujete cestu do Talianska? Nezabudnite na digitálny COVID preukaz EÚ a vyplnený formulár

Alternatívnou je negatívny test

Vyplniť musíte aj elektronický formulár

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pri vstupe do Talianska musí cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, predložiť digitálny COVID preukaz Európskej únie a tiež vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár.Informuje o tom na svojej internetovej stránke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Preukaz podľa rezortu musí obsahovať potvrdenie o vakcinácii a to 14 dní od ukončenia cyklu s vakcínou uznanou Európskou liekovou agentúrou. Alternatívou je potvrdenie o vykonaní PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín. Výnimku majú v tomto prípade deti do šiestich rokov. Preukaz môže tiež obsahovať potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 s platnosťou potvrdenia 180 dní od prvého pozitívneho testu.„Ak nemáte jeden z troch uvedených typov digitálneho COVID preukazu EÚ, môžete vstúpiť do Talianska, ale za predpokladu, že podstúpite karanténu päť dní na adrese bydliska, ktorú oznámite po vstupe na územie štátu odboru prevencie príslušného miestneho zdravotného úradu," uvádza rezort zahraničia s tým, že na konci päťdňovej karantény je potrebné vykonať ďalší molekulárny alebo antigénový test.„Deti mladšie ako šesť rokov sú vyňaté z vykonania molekulárneho alebo antigénneho testu, nie však z povinnosti izolácie, ak je to uplatniteľné," uvádza ministerstvo.Rezort tiež pripomína, že od 24. mája musí každý cestujúci pred vstupom do Talianska vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF).„Dieťa môže byť zaregistrované spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou. Vo formulári sa uvádzajú základné informácie o plánovanej ceste, telefonický kontakt a miesto pobytu v Taliansku," informuje ministerstvo s tým, že návod na vyplnenie formuláru je možné nájsť na stránke talianskeho ministerstva zdravotníctva v anglickom jazyku.Vstup na územie Talianska je podľa rezortu zahraničia takisto možný pre osoby nevykazujúce príznaky COVID-19 z pracovných, zdravotných alebo urgentných dôvodov na dobu 120 hodín. V prípade tranzitu vlastným autom predstavuje povolená doba 36 hodín.