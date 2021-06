Plánujete dovolenku na Slovensku? Cestujte so ZSSK výhodne a ekologicky s ponukou SLOVAK

ponuka platnosť cieľová skupina cena SLOVAK TÝŽDEŇ 7 dní



Lístok na meno, totožnosť sa preukazuje občianskym/vodičským



Preukazom alebo pasom 29 € SLOVAK KLASIK 26+ 31 dní



Pre zákazníkov s platným preukazom



KLASIK RAILPLUS 49 € SLOVAK JUNIOR -26 31 dní



Pre zákazníkov s platným preukazom



JUNIOR RAILPLUS 29 € SLOVAK SENIOR 60+ 31 dní



Pre zákazníkov s platným preukazom



SENIOR RAILPLUS 29 €



Za lístok SLOVAK môžete platiť kreditom zo zákazníckeho konta ZSSK ID, s ktorým cestujúci získava bonusový kredit.



Čím viac ciest vlakmi ZSSK počas leta cestujúci uskutoční, tým viac peňazí sa mu vráti (napr.: lístok Bratislava – Košice – Bratislava = 37,52 €, SLOVAK TÝŽDEŇ = 29 € à -8,52 €).



SLOVAK JUNIOR ocenia najmä končiaci študenti stredoškolského či vysokoškolského štúdia (maturanti, bakalári, magistri, inžinieri), ktorí počas letných prázdnin nemajú nárok na bezplatnú prepravu ani na zľavnené cestovné.









15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Národný dopravca aj tento rok prichádza s ponukou letných celosieťových cestovných lístkov.Slovensko ponúka veľa atraktívnych destinácií, kam sa dá dostať aj po koľajniciach. Jazda vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) poskytuje množstvo nádherných pohľadov a fantastických zážitkov, ktoré sa oplatí si naplno vychutnať. Dovolenka na Slovensku môže byť príjemná, pohodlná a ekologická. A so špeciálnou ponukou SLOVAK bude navyše aj výhodná.Spoznajte vlakom neobmedzene celú krajinu vďaka letným celosieťovým lístkom SLOVAK. Letné celosieťové lístky platia v termíne(do 24:00) na celom Slovensku v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch ZSSK.Výnimku tvoria vlaky SuperCity, InterCity, 1. trieda, miestenky, lôžka a ležadlá, ktoré je možné využiť za príslušné doplatky (Vlaky InterCity je možné využiť po zakúpení príslušného doplatku, vlakmi SuperCity vrátane miestenky môžete cestovať za príplatok 1 €, 1. vozňová trieda, miestenky, ležadlové a lôžkové lístky je možné dokúpiť v plnej výške).Množstvo prázdninových výletov je pred vami, pretože cestovať s ponukou SLOVAK sa naozaj oplatí. Výhody:Lístky z ponuky SLOVAK si možno zakúpiť v predpredaji odv ktorejkoľvek pokladnici ZSSK alebo pohodlne prostredníctvom e-shopu od 1. 7. 2021. Lístky je možné vrátiť najneskôr deň pred začiatkom platnosti so sankciou za vrátenie vo výške 10 % z ceny. (Lístok zakúpený cez e-shop ZSSK bude možné vrátiť iba online.) Za čiastočne využité lístky sa náhrada neposkytuje.Kompletné informácie o ponuke SLOVAK nájdete tu - https://www.zssk.sk/zlavy-cestovne/letna-ponuka-slovak/ Okrem cestovania po Slovensku ponúka ZSSK aj možnosti navštíviť zahraničné destinácie. Tento rok po prvýkrát v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) realizuje spojenie z Bratislavy priamo do chorvátskeho letoviska Split - https://www.zssk.sk/aktuality/dovolenka-2021-v-lete-sa-so-zssk-dostanete-do-splitu-z-bratislavy-vlakom-vziat-si-mozete-aj-svoje-auto/ ZSSK má tiež množstvo ponúk, vďaka ktorým možno cestovať výhodnejšie do rôznych európskych destinácií - https://www.zssk.sk/ceny-zlavy-zahranicie/ . Napríklad ponuka EUROPA CITY STAR predstavuje zvýhodnené spiatočné cesty do 9 európskych krajín - https://www.zssk.sk/ceny-zlavy-zahranicie/citystar/ , pri ponuke EUROPA EXPRES možno získať zľavu do 1. i 2. triedy v závislosti od počtu predaných lístkov (čím skôr si cestujúci ponuku zakúpi, tým lacnejší lístok dostane) - https://www.zssk.sk/ceny-zlavy-zahranicie/europa-expres/ . Taktiež ponúkame zľavy pre väčšie skupiny, napríklad skupina aspoň 6 cestujúcich môže oproti základným cenám dosiahnuť zľavu až 50 %.Možností a kombinácií je veľa a cestujúci sa môžu na konkrétnu zľavu informovať v pokladnici vybavenej systémom KVC, prípadne na Kontaktnom centre 18 188 alebo info@slovakrail.sk Informačný servis