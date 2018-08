Plány na predaj podielu štátu v banke Monte Paschi rozkladajú koalíciu

Monte dei Paschi di Siena Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 8. augusta (TASR) - Taliansko plánuje predať svoj podiel v banke Monte dei Paschi di Siena, najstaršej na svete, ktorú musel zachraňovať štát. Oznámil to v stredu minister hospodárstva Giovanni Tria. Jeho slová však poukazujú na rozkol vo vládnej koalícii.Taliansko vlastní 68-% podiel v Monte Paschi po tom, ako jej v decembri 2016 štát poskytol finančnú injekciu v rámci päťročného záchranného plánu, ktorý schválila Európska komisia. Tento plán zahŕňa aj záväzok predať celý vládny podiel v banke do dátumu, ktorý je dôverný.Tria pre denník Il Sole 24 Ore uviedol, že na predaji podielu v banke sa Taliansko dohodlo s Komisiou, takže pokiaľ ide o tento bod, nie je o čom diskutovať.Jeho slová sú však v rozpore s vyhláseniami ďalších vysokopostavených členov vládnej koalície, ktorú tvorí protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN).Hovorca Ligy Claudio Borghi totiž povedal, že banka zostane v rukách štátu a bude sa využívať na financovanie miestnych komunít. Vládne strany sa tiež v koaličnej zmluve zaviazali, že preskúmajúMonte Paschi.Tria je uznávaný akademik a je považovaný za umiernenejšieho politika ako mnohí jeho vládni partneri.Borghi pre agentúry potvrdil, že sa drží svojej pozície a domnieva sa, že štát by mal zostať akcionárom banky.dodal.Monte dei Paschi v roku 2016 skončila v záťažových testoch Európskeho úradu pre dohľad nad bankami najhoršie zo všetkých 51 skúmaných bánk. Ukázalo sa, že nemá dostatok vlastného kapitálu, ktorým by dokázala pokryť straty zo zlých úverov. Následne dostala termín do konca roka 2016, aby si zabezpečila potrebný čerstvý kapitál. Nepodarilo sa jej však získať peniaze od súkromných investorov, a tak musela tesne pred Vianocami 2016 požiadať vládu o podporu vo forme preventívnej rekapitalizácie. Štát jej so súhlasom Európskej únie poskytol finančnú injekciu, za čo v nej získal takmer 70-% podiel.V októbri 2017 sa Monte dei Paschi vrátila na burzu po desaťmesačnej prestávke, keď nedokázala získať dostatok čerstvého kapitálu od súkromných investorov. Banka od svojej záchrany prešla revíziou, odčlenila zlé úvery a znížila počet pracovných miest.