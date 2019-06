Plány na zlúčenie automobiliek Renault a Fiat Chrysler môžu znova ožiť

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Paríž 11. júna (TASR) - Plány na zlúčenie automobiliek Renault a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) by mohli znova ožiť aj napriek kolapsu rokovaní minulý týždeň. Povedala to v utorok francúzska ministerka dopravy Elisabeth Bornová pre televíziu BFM. Pripojila sa k predstaviteľom vlády, ktorí dúfajú, že dôjde k obnove rokovaní o fúzii.„Myslím si, že to nie je uzavreté,“ uviedla Bornová pre televíziu BFM na otázku, či sa rozhovory medzi oboma spoločnosťami skončili. Podobne sa vyjadril francúzsky minister financií Bruno Le Maire, podľa ktorého fúzia medzi francúzskym Renaultom a taliansko-americkým Fiat Chrysler Automobiles zostáva „dobrou príležitosťou“.Francúzsky minister pre rozpočet Gérald Darmanin minulý týždeň tiež vyjadril nádej, že „sa dvere nezavreli“.Koncern FCA minulý týždeň vycúval z rozhovorov o fúzii s Renaultom v hodnote približne 35 miliárd USD (30,97 miliardy eur), pričom obe spoločnosti obvinili z kolapsu rokovaní francúzsku vládu.Francúzsko má v spoločnosti Renault podiel vo výške 15 %. Kolaps rozhovorov zabránil vzniku tretej najväčšej automobilky s odhadovanými ročnými synergiami vo výške 5 miliárd eur.(1 EUR = 1,1301 USD)