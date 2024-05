Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s viacerými krajskými mestami otvorila prihlasovanie do kampane Týždeň dobrovoľníctva

Sila zlepšovať svet

Kampaň podporili aj viaceré známe osobnosti

Každá aktivita je limitovaná počtom

19.5.2024 (SITA.sk) - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave a Prešove otvorila prihlasovanie do 16. ročníka kampane Týždeň dobrovoľníctva. Kampaň sa uskutoční oddoTýždeň dobrovoľníctva prinesie verejnosti možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť a pomôcť vo svojom okolí tam, kde je to potrebné. Celkovo sa do kampane na Slovensku prihlásilo 300 organizácií, ktoré pripravili viac ako 750 dobrovoľníckych príležitostí.„V tomto ročníku Týždňa dobrovoľníctva chceme dokázať, že aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. Spoločné malé dobro môže viesť k veľkej zmene v komunitách, spoločnosti, ale aj vo vnútri každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky. Tie najmilšie činy sa často dejú nenápadne. Považujeme za dôležité ukázať, že dobro sa okolo nás stále koná, ľuďom záleží na svojom okolí a chcú ho pozitívne ovplyvňovať," tvrdí koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni Eva Ščepková.Práve v čase, keď prieskumy verejnej mienky ukazujú nárast skepsy, frustrácie či obáv z budúcnosti chcú ukázať druhú stranu a všetkým odkázať, že aj oni majú silu zlepšovať svet.Dobrovoľníci si aktuálne môžu vybrať zo širokej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, knižnice, centrá voľného času, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo samosprávy.„Miestne organizácie vytvorili stovky príležitostí vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, venovať svoj čas užitočnej pomoci v bezprostrednom okolí, ako i spoznať samotné organizácie a podobných ľudí, ktorí myslia popri vlastných potrebách na druhých," uviedla Ščepková.Pokračovala s tým, že kampaň podporili známe osobnosti, ako napr. biatlonistka Ema Kapustová , športová strelkyňa Danka Barteková , bývalý hokejista Michal Handzuš , herečka Anna Šišková , spisovateľ Daniel Hevier , speváčka Gizela Oňová, hudobná skupina Heľenine oči či Smola a Hrušky.Program pre dobrovoľníkov je dostupný na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk. Tu si môžu záujemcovia vybrať z ponuky aktivít a taktiež sa na ňu priamo prihlásiť.„Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov, pričom prihlasovanie je možné najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej činnosti," informuje platforma.